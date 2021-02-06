ديوب.. تحدي البداية الخاسر!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعرض السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة العائد إلى صفوف الفريق مجدداً، لموقف صعب بتعرضه للطرد بعد 52 دقيقة من بداية مباراته الأولى بعد العودة إلى فريقه أمام الجزيرة بالجولة 15 من دوري الخليج العربي أمس الأول، والذي انقلبت خلالها الموازين بشكل تام بعد خروج ديوب مطروداً عقب نيله الإنذار الثاني، حيث استقبل فريقه 4 أهداف بعدها، وتلقى ثاني أكبر خسارة (1-5) بعد خسارته بالجولة الرابعة من الشارقة (0- 5).

وحالة الطرد هي الثانية لديوب في دوري الخليج العربي وهو يدشن موسمه السابع بعد الأولى أمام شباب الأهلي في 11 مايو 2014 بالجولة الأخيرة عندما نال البطاقة الحمراء مباشرة حينها والمفارقة أن تلك المباراة انتهت بالنتيجة ذاتها التي خسر بها فارس الظفرة أمام الجزيرة (1 - 5).

وبغض النظر عن صحة الإنذار الثاني للاعب ومن ثم طرده من عدمه، فإن طرد المهاجم الذي يبلغ من العمر 33 عاماً كان سبباً مباشراً في هزيمة فريقه القاسية، بدلاً من أن يقوده إلى العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت منذ الجولة العاشرة، ليدخل الفريق بعدها في دوامة من الخسائر تخللها تعادل وحيد مع الوصل.

ولن يتوقف تأثير طرد ديوب على الهزيمة الماضية فقط، بل يمتد إلى غيابه عن لقاء الفجيرة الأحد المقبل، وهي مواجهة تعني الكثير لفريقه.

ولم يتوقف الشحن الزائد في المباراة عند ديوب وإنما امتد إلى لاعبي الظفرة، وشمل الجهازين الفني والإداري وعدداً من اللاعبين لتكون نتيجته 5 إنذارات أخرى، لعبد الرحيم جمعة مدير الفريق، والمدرب محمد قويض، وتسبب واحد منها في طرد الحارس خالد السناني بعد نيله الإنذار الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بـ9 دقائق، للتفاقم مشاكل الفريق الذي يعاني موجة إصابات متواصلة بالجولة المقبلة.