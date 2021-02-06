«الظبي» تتألق في أول أشواط مهرجان محمد بن زايد للهجن

عبدالله عامر (اللبسة)

حلقت «الظبي» لسلطان محمد مسفر بالقوبع المنصوري مع ناموس أول أشواط مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة – 2021»، والتي انطلقت على أرضية ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين.

واستطاعت «الظبي» أن تكسب أول أشواط الحقايق، والتي أقيمت على مدار 20 شوطاً في الفترة المسائية، بعد أن أنهت مسافة السباق والبالغة 4 كلم بزمن قدره 5:53:6 دقيقة.

وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «سمحون» ليريو سعيد غانم المنصوري محققاً المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 5:50:9 دقيقة، وجاءت نتائج بقية الفائزين بالأشواط كالتالي: الشوط الثالث «دمول» لأحمد محمد بالعوضي المنهالي بزمن قدره 5:54:0، الشوط الرابع «بدران» لسيف سعيد الحميري بزمن بلغ 5:57:0، الشوط الخامس «معاني» لعلي ناصر علي سرود الخييلي بزمن قدره 5:58:5، الشوط السادس «هملولة» لعتيق مطر القبيسي بزمن قدره 5:56:6.

وفي الشوط السابع فازت «الغزال» لمنصور سيف خلفان الغويص السويدي بزمن قدره 5:57:8، الشوط الثامن «لواهيب» لعبدالرحمن مبارك حمد النعيمي بزمن بلغ 5:58:1، الشوط التاسع «شقرا» لعلي راشد بن عسكور العليلي بزمن بلغ 5:54:7، الشوط العاشر «شاهين» لعبدالله راشد ناصر الدرعي بزمن قدره 5:54:7، الشوط 11 «ابتعاد» لفلاح جلوي سبعان العجمي بزمن قدره 5:58:6، الشوط 12 «غير» لخادم علي خادم مسعود الزرعي بتوقيت قدره 6:00:08، الشوط 13 «الشبابي» لخميس محمد سالم سالم المخيبي بزمن قدره 5:51:6، الشوط 14 «سرابة» لفهد حمود محمد الدرعي بزمن بلغ 5:59:1.

وكان الشوط 15 من نصيب «التماس» لأحمد سيف سهيل الدرعي بزمن بلغ 5:52:9، الشوط 16 «هملول» لمحمد سلطان خنفور المهيملي بتوقيت قدره 5:54:7، الشوط 17 «وهاجة» لسالم عبدالله يطبع العامري بزمن قدره 5:58:0، الشوط 18 «العمال» لخليل سالم حمد البطين المري بزمن قدره 5:58:7، الشوط 19 «الوسمية» لعلي حمد علي بالخيار الشامسي بتوقيت قدره 5:57:3 بتوقيت قدره 5:57:3، وفي آخر أشواط فئة الحقايق الشوط 20 كان الموعد مع «فعل» لأحمد محمد بالروية الخييلي لتحرز المركز الأول بزمن قدره 5:55:2 دقيقة.

حصل جميع الفائزين بالأشواط المسائية على جوائز نقدية قيمتها 50 ألف درهم، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

المنافسات شهدت عروضاً مميزة (تصوير: إحسان ناجي)

«عقوبة» و«معاني» تتألقان في «المزاينة»

انطلقت في اللبسة، صباح أمس، منافسات مزاينة الإبل، والتي خصصت لفئة «المفاريد» بثلاثة أشواط، منها شوطا الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح، وشوط المفاريد الشرايا محليات لأبناء القبائل.

واختارت لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة المزاين «عقوبة» لسفر غانم ناصر الهاجري كأجمل مطية في فئة المفاريد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ذهب الاختيار إلى «معاني» لمحمد مسلم كديري المنهالي لتحرز المركز الأول، وفي الشوط الثالث والخاص بأبناء المنطقة وقع اختيار لجنة التحكيم على «ثروة» لمحمد سالم علي سميط آل علي لتكسب ناموس الشوط الثالث والخاص بالمفاريد الشرايا لأبناء القبائل محليات.

وفي مسابقة المحالب، شهدت المنافسات الخاصة بفئة العرابي محليات مفتوح وفئة الخواوير محليات مفتوح، تنافساً قوياً بين المشاركين اللذين توافدوا للمشاركة في الحدث الكبير.

"الرماس" بطل «السباق التراثي»

في السباق التراثي، الذي أُقيم في الفترة الصباحية على أرضية ميدان اللبسة، كسب يحيي علي الكتبي المركز الأول في أول الأشواط بعد أن قاد «الرماس» لتحقيق الناموس بزمن قدره 5:00:0 دقيقة، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع حمدان عبيد النصوري على ظهر «حطاب» محققاً المركز الأول وبزمن قدره 4:56:8، وفي الشوط الثالث انتصر سعيد راشد الخاطري على ظهر «موادع» بناموس الشوط والمركز الأول بزمن بلغ 4:56:2.

وفي الشوط الرابع، كسب شاهين سلطان العواني المركز الأول رفقة «مذخور» بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره 4:47:1، وفي الشوط الخامس كان راشد عبدالله الراشدي رفقة «ذخيرة» على موعد مع المركز الأول والناموس بعد وصوله أولاً بزمن قدره 4:50:4، وفي الشوط السادس انتصر راشد منصور ناصر الخييلي على منافسيه رفقة «عكاش» محققاً المركز الأول بتوقيت قدره 4:57:7.

وفي آخر أشواط السباق التراثي والشوط السابع، فاز جمعة أحمد جمعة الخييلي على ظهر «المايدية» بالمركز الأول وناموس الشوط بعد أن أنهى مراحل الشوط بزمن قدره 5:03:1.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين بلغت 50 ألف درهم لأصحاب المركز الأول في كل شوط.

المهرجان في «عيون الإعلام»

قدم سلطان عيسى بوفنوشة المنصوري، محلل قناة ياس، الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على استمرارية إقامة المهرجانات والفعاليات التراثية الخاصة برياضة سباقات الهجن، وقال المنصوري: إن هذه الفعاليات التراثية المتنوعة أسهمت في زيادة شريحة ملاك الهجن، مما ساعد في الاهتمام بها ورعايتها طوال العام من قبل الملاك.

وأوضح المنصوري أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021» بات عيداً سنوياً لجميع ملاك الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي، وينتظره الجميع من عام إلى آخر.

مضيفاً أن نسخة هذا العام تأتي بصورة مغايرة وحلة جديدة، تشمل الجوائز وتنوع المنافسات، مما انعكس على جميع جوانب التراث الخاص بأبناء الإمارات.

وثمن المنصوري الدعم الكبير الذي توليه الدولة لمختلف الرياضات التراثية، وعلى وجه الخصوص سباقات الهجن التي تقدم كل عام جديداً متفرداً في مختلف التفاصيل الخاصة بها، من حيث أعداد المهرجانات أو الجوائز أو انضمام شريحة جديدة للملاك الذين يسعون لخطف الناموس والفوز في كل ميدان.

وقال سالم عبيد المزروعي محلل قناة ياس: إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعتبر من أهم المهرجانات على صعيد رياضة سباقات الهجن، وهو امتداد للدعم اللامحدود والذي تقدمه القيادة الرشيدة للشعب وللملاك وللموروث والتراث.

مضيفاً: «نشهد اجتماع ملاك الهجن من جميع أنحاء الخليج لنيل شرف المشاركة والفوز بأحد الأشواط، محققاً إحدى النقاط والظفر بالجوائز الثمينة، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب الوباء والجائحة ما زلنا نشاهد أن الدعم يزداد من خلال استحداث منافسات جديدة تشمل سباقات الهجن التراثية، مزاين الهجن، المحالب، وهذا إن دل فهو يدل على تركيز القيادة في دعم الموروث، وهي رسالة معنوية بأن هذه الرياضة رغم الظروف المحيطة لا يمكن أن يعيقها أي ظرف، وهي في ازدهار مستمر».

وأوضح محلل قناة ياس، أن المهرجان يتميز بتخصيص أشواط لأهل المناطق التي تستضيف المنافسات، مما انعكس إيجاباً على قوة التنافس والتحدي بين المشاركين، وقال: «دائماً ما يقدم الحلال المشارك مستويات وأرقاماً مميزة».

وأكد المزروعي، أن الجميع مقبل على حدث استثنائي يتزامن مع التزام وتقيد ملاك الهجن بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، متمنياً السلامة والتوفيق لجميع المشاركين في المهرجان.

السرعة والمفاجآت

سن «الحقايق» أو الصغار، وهو ما يُعرف بسن المفاجآت عند ملاك الهجن ستركض فيه المطايا لمسافة 4 كلم على أرضية ميدان اللبسة، وهي الفئة التي تمتاز بالسرعة وبالمشاركة الكبيرة من المطايا؛ لأنها بداية التصفية للحلال وهي سن التصاعد بالنسبة له، وهي الفئة الوحيدة التي تتميز كل العزب بوجودها فيها.

ومن المنتظر أن تشارك نخبة الحقايق الموجودة في الدولة ودول مجلس التعاون في المنافسات، ويتوقع أن يتنوع اسم الفائزين في السباقات للعدد الكبير المشارك، وهي حالة تمتاز بها منافسات هذا السن للتنوع الكبير بين الملاك.

يذكر أن توقيت المهرجان وحالة الجو مع انخفاض درجات الحرارة، قد تساعد على ظهور أرقام قياسية جديدة لهذه الفئة.

تسعيرة هجن الرئاسة

أعلنت مؤسسة هجن الرئاسة إطلاق تسعيرة مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021» والخاصة بفئة الحقايق، كالتالي: أشواط الرموز الخاصة بالأبكار: المركز الأول، مليونا درهم، المركز الثاني، مليون ونصف المليون درهم، المركز الثالث مليون و200 ألف درهم، ومن المركز الرابع إلى العاشر مليون درهم.

وفي أشواط الرموز الخاصة بالجعدان، خصصت مؤسسة هجن الرئاسة تسعيرتها لصاحب المركز الأول مليوناً ونصف المليون درهم، ولصاحب المركز الثاني مليوناً و200 ألف درهم، ومليون درهم لصاحب المركز الثالث، ومن المركز الرابع إلى العاشر 800 ألف درهم، وفي بقية الأشواط، حددت التسعيرة الخاصة بالفائزين في أشواط الأبكار بمليون درهم، وفي أشواط الجعدان 800 ألف درهم.

40 شوطاًً في فئة الحقايق اليوم

تواصل فئة الحقايق مشوارها في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021 لليوم الثاني على التوالي، حيث ستركض نخب الأصايل على مدار 40 شوطاً، منها 25 في الفترة الصباحية و15 للمسائية.

وستبدأ الانطلاقة مع الفترة الصباحية، حيث سيحصل الفائزون بالأشواط على جوائز مالية قيمة تصل إلى 150 ألف درهم للأربعة أشواط الأولى والخاصة بأهالي المناطق، التي تستضيف المهرجان، ومن الشوط الخامس إلى 25، سيحصل الفائزون على جوائز نقدية قيمتها 50 ألف درهم.

وفي الفترة المسائية، ستبلغ الإثارة ذروتها مع تحدي الرموز الخاص بالحقايق الأبكار والجعدان، حيث خصصت اللجنة المنظمة للفائز بشوط الحقايق الأبكار «كأس + مليون ونصف المليون درهم»، ويحصل صاحب المركز الثاني على 300 ألف درهم، والمركز الثالث على 150 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، و50 ألف درهم لصاحب المركز الخامس، وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان يكسب صاحب المركز الأول «كأس + مليون درهم»، والمركز الثاني 250 ألف درهم، وتبلغ جائزة صاحب المركز الثالث 150 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، و50 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس.

فحص مسبق

توافدت الهجن المشاركة في أشواط الرموز والخاصة بفئة الإيذاع، صباح أمس، لإجراء عملية الفحص المسبق استعداداً للوجود يوم بعد غدٍ في شوطي الأبكار والجعدان للتنافس في الكأس الخاصة بكل فئة، وبدأت عملية الفحص المسبق في ميدان اللبسة من الساعة السابعة إلى التاسعة صباحاً.