«حميم» مرشح للتألق على مضمار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للفروسية مساء الأحد على مضماره العشبي، حفله التاسع لهذا الموسم، الذي يتألف من 6 أشواط، خصصت للخيول العربية الأصيلة، ماعدا الشوط الأخير الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.

ويسعى المهر غير المهزوم «حميم» لمواصلة تقديم عروضه الجيدة في الشوط الثالث والرئيس لمسافة 1600 متر (قوائم) على لقب الجولة الأولى لسلسلة سباقات التاج الثلاثي العربي الذي تم تخصيصه للخيول العربية الأصيلة وتشارك فيه 11 خيلاً.

ومن أبرز المنافسين له «مجيب»، الفائز مرتين هذا الموسم في مضمار أبوظبي، وينافس أيضاً «اوتومان».

ويتصدر «عهد الخالدية» الذي حقق المركز الثاني في آخر مشاركتين، أبرز المنافسين في افتتاح الأمسية على لقب صحراء المرموم، الذي خصص للخيول العربية عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، ومن أبرز الخيول المشاركة «إي أل فاوست»، و«ويسل».

ويبرز كل من «آر بي كينجز باي» و«تصدي» و«تغريد»، في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، على لقب صحراء البداير، بمشاركة 14 خيلاً.

ويشتد الصراع بين «وكيل ورسان» الذي يسعى لتحقيق فوزه الثالث على التوالي، و«ايه اف العريق» و»ايه اف أشرس» في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب صحراء الختم «تكافؤ».

ويتصدر «أيه أف متغطرس»، و«سامو أكس منسور» و«حوافز» ترشيحات كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الرابع، ويقام لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويعد «هاربور سبيريت» صاحب المركز الأول في آخر مشاركة له في مضمار أبوظبي من أبرز المنافسين على لقب الربع الخالي، في الشوط السادس والختامي للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2400 متر بمشاركة 16 خيلاً.

وينافس بقوة في الشوط «صن أوف نورماندي» الفائز في آخر ظهور له هذا الموسم على ذات الأرضية والمسافة، بالإضافة إلى تواجد «أيريش فريدوم» صاحب الحضور القوي في المضامير العشبية.