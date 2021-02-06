فرق الصدارة تتمسك بمقاعدها في «الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

لم يجد بني ياس صعوبات كبيرة في تعزيز صدارته الحالية لدوري الرجال للكرة الطائرة، بتفوقه على الظفرة 3-0 ضمن الجولة 11، والتي شهدت تخطي النصر لعقبة الجزيرة 3-1، وتفوق شباب الأهلي على حتا بالنتيجة ذاتها، فيما واصل العين نتائجه الإيجابية بالفوز على عجمان 3-0، وتغلب الوصل على الوحدة 3-1.

وفرض «السماوي» أفضليته على الظفرة بفوز سهل بالأشواط (25- 9)، (25- 14)، و(28- 26)، ليصل إلى النقطة 30 بالفوز في 10 مباريات، في الوقت الذي تأزم فيه موقف الظفرة صاحب المركز الأخير بالخسارة العاشرة على التوالي.

وحافظ النصر على وصافة الترتيب بالفوز على حساب ضيفه الجزيرة 3-1، ولم تمنع البداية الإيجابية للضيوف بالتفوق في الشوط الأول 25- 13، من العودة القوية للعميد ليحقق التفوق في 3 أشواط على التوالي (25- 20، 25- 19، 25- 23)، ورفع «العميد» بفضل الفوز التاسع في مشواره رصيده إلى 27 نقطة مقابل 10 للجزيرة.

وتمسك شباب الأهلي بالمركز الثالث للترتيب بالفوز المهم على ضيفه حتا 3-1، وأنهى «الإعصار» الشوط الأول بأفضلية التفوق 25- 18، ليعود «الفرسان» إلى المباراة بالتفوق في ثلاثة أشواط بالنتائج (25- 16، 25- 21، 25- 23).

وواصل العين سلسلة النتائج الإيجابية في الدور الثاني بالفوز خارج القواعد أمام مضيفه عجمان 3-0، ليرتقي «الزعيم» إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

وتواصل عجلة منافسة الدوري الدوران بإقامة مباريات الأسبوع الـ12 مساء الثلاثاء المقبل، وتبرز في الجولة قمة شباب الأهلي «الثالث» بضيفه بني ياس «المتصدر»، فيما يلتقي العين «الخامس» بضيفه النصر «الوصيف».