صدارة «الزعيم» في اختبار «الفرسان» بـ«دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

ستكون صدارة العين لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً أمام اختبار جديد في مواجهة مضيفه شباب الأهلي، في الخامسة والنصف من مساء الغد، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، في قمة ختام الجولة 15 والتي تشهد أيضاً مباريات الجزيرة والظفرة، عجمان واتحاد كلباء، وحتا والوصل.

وحافظ «الزعيم» متصدر ترتيب دوري 21 برصيد 36 نقطة على سجله خالياً من الخسارة في 14 مباراة على التوالي، بعدما حقق الفوز في 11 والتعادل في 3 مباريات، في المقابل احتل «الفرسان» المركز الخامس برصيد 26 نقطة بنهاية الجولة الماضية، وكان العين حسم المواجهة أمام شباب الأهلي في الدور الأول على ملعبه بنتيجة 2-1.

ويعول الجزيرة «السابع» برصيد 18 نقطة على أفضلية مهاجميه أحمد فوزي (9 أهداف) وهزاع سبيت خاطر (8 أهداف) في مباراته أمام ضيفه الظفرة صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط، في المقابل يتوقف استمرار اتحاد كلباء في المنافسة ضمن «رباعي المقدمة» على المواجهة أمام مضيفه عجمان الثامن برصيد 16 نقطة، بدوره يتطلع الوصل السادس برصيد 20 نقطة إلى تحقيق فوز جديد أمام مضيفه حتا على ملعب الأخير باستاد راشد بن حمدان.