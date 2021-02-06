«الجولة 15» لـ«الخليج العربي» ترفض «الشباك البيضاء»

معتصم عبدالله (دبي)

للمرة الأولى في دوري الخليج العربي خلال الموسم الحالي 2020- 2021، تستقبل شباك كل الفرق الـ 14 هدفاً على الأقل في الجولة 15، والتي رفعت شعار «لا للشباك البيضاء» في المباريات السبع، والتي شهدت تسجيل 25 هدفاً بعدما تكررت نتيجة الفوز 2-1 في 4 مباريات جمعت النصر وخورفكان، بني ياس والفجيرة، الوصل وحتا، اتحاد كلباء وعجمان، وحقق الجزيرة الفوز الأكبر في الجولة أمام مضيفه الظفرة 5-1، وتفوق شباب الأهلي على العين في مباراة قمة الجولة بنتيجة 4-1، فيما حسم التعادل الوحيد مباراة الوحدة والشارقة 1-1.

وتتصدر 4 فرق قائمة «الشباك النظيفة» في الدوري خلال الموسم الحالي برصيد 6 مباريات، وضمت القائمة فرق النصر، الجزيرة، شباب الأهلي، وبني ياس، وخرجت كل فرق الدوري الـ14 بمباراة على الأقل بشباك نظيفة، بما فيها حتا صاحب المركز الأخير بتعادله في مباراتين من دون أهداف أمام عجمان في الجولة الثالثة، واتحاد كلباء في الجولة 12.