محمد بن ثعلوب: مكرمة رئيس الدولة حافز لـ«منصة التتويج»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لأصحاب الإنجازات الرياضية، والتي أقيمت من دون تواجد المكرمين، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصاً على سلامة وصحة الجميع، حيث تمثل تلك المناسبة العزيزة أحد الأعياد الرياضية الإماراتية، حيث تشمل هذا العام 680 رياضياً من الجنسين من 29 اتحاداً، وقد درج اتحاد المصارعة والجودو على التواجد في منصة التكريم بشكل سنوي منذ انطلاقة الاحتفالية، مستفيداً من الحافز المتجدد كل عام لأصحاب الإنجازات الرياضية، برعاية ومتابعة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأضاف الدرعي: اتحاد المصارعة والجودو حرص على تمثيل رياضة الإمارات في البطولات العالمية الكبرى بشكل سنوي، بحثاً عن الميداليات وصعود منصات التتويج في مختلف المناسبات الرياضية وتمثيل الدولة، في إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف، بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات التي بلغت العالمية من خلال استضافة كبرى البطولات القارية والعالمية، ونجاحها في تنظيم الأحداث الدولية بشكل احترافي، مما أكسب دولتنا سمعة رائدة جعلها في مقدمة الأمم، لذلك كان التكريم السنوي الذي أصبح عيداً ينتظره الرياضيون المبدعون والمتميزون كل عام، ومن بينهم أبطال اتحاد المصارعة والجودو الذين حرصوا على اعتلاء منصة التكريم عاماً بعد آخر، والذي يشكل حافزاً لمن يبدع ويتألق في سبيل إعلاء راية الوطن ليشكل حافزاً لمواصلة الجهد بتعاون كل شركاء النجاح.