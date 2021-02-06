المزروعي بطلاً لسباق «الفهيدي» للقدرة

محمد حسن (دبي)

توج الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب سباق كأس الفهيدي للقدرة «مفتوح» لمسافة 120 كلم، الذي أقيم أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وشهد مشاركة 109 فرسان وفارسات.

وعاد المزروعي إلى منصات التتويج بعد أن غاب عنها طيلة الموسم الماضي، حيث تمكن من تحقيق اللقب بعد أن نجح في توزيع جهد خيله خلال المراحل المختلفة، وقطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «بليك منيرة» من إسطبلات «أم آر أم» مسجلاً زمناً وقدره 4:17:37 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.95 كلم/ ساعة، وتفوق البطل بفارق ثانيتين عن الوصيف الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «انهوا ليجور» من إسطبلات «أم7» وسجل 4:17:39 ساعة، والذي تلاه في المركز الثالث بفارق جزء من الثانية الفارس راشد حميد الكندي على صهوة «فاندال دو بيسي» من إسطبلات «أف 3».

وعقب ختام السباق قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل.