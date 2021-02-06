الكربي بطل أول أشواط «دولية» الشارقة لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

فاز الفارس محمد حمد الكربي بالجواد «شانتال» بأول أشواط بطولة الشارقة الدولية الـ21 لقفز الحواجز، من فئة النجمتين في اليوم الأول لفعاليات البطولة، وجاء الشوط بمواصفات خاصة من مرحلتين على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وشارك فيه 64 فارساً، وأكمل المرحلتين دون خطأ 24 فارساً، وبفارق التوقيت تفوق الفارس الكربي بزمن بلغ 32:83 ثانية ليتوج باللقب، وحاز المركز الثاني الفارس الإيراني فرهانغ صادقي والجواد «دبليو بيكوليني» بزمن 33:49 ثانية، وذهب المركز الثالث للفارس عبد الله حميد المهيري والجواد «ديارادينو» وأكمل المرحلة الثانية في زمن 33:91 ثانية.

وتصدر الفارس السوري شادي غريب بالجواد «أليت دو بونس» أول أشواط البطولة والمخصص للخيول الصغيرة عمر 6 ـ 7 سنوات، من فئة النجمة الواحدة، بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم للخيول عمر 6 سنوات، و130 سم للخيول عمر 7 سنوات، وتنافس فيه 18 فارساً، وأكمل نصفهم الجولة دون خطأ، وأكمل الفارس غريب الجولة في زمن 33:73 ثانية، ونال المركزين الثاني والثالث، الفارس حمد علي الكربي والجواد «كراك جي أل إن» وبزمن 36.95 ثانية، والفارس سالم أحمد السويدي والجواد «كووبر» بزمن 38:17 ثانية.

وفي المنافسات المحلية التي تزامنت مع البطولة، شارك 39 فارساً وفارسة من فئة المبتدئين في شوط من جولة واحدة على حواجز 70 ـ 80 سم، على ميدان الصالة المغطاة، ونجح 23 منهم في إكمال الجولة دون خطأ، وعلى حواجز 100 ـ 105 سم، شارك 23 فارساً من الأشبال ونجح منهم 15 دون خطأ، و41 فارسا من المبتدئين نجح منهم 23 فارساً، وشارك 10 فرسان ونجح 7 فرسان بالخيول الصغيرة عمر 4 ـ 5 سنوات.