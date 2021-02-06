شباب الأهلي بطل سباق أم القيوين للدراجات

أم القيوين (الاتحاد)

شهد السباق السابع لبطولة الدوري المحلي، الذي جرى أمس بكورنيش أم القيوين لمسافة 78,4 كم، فوز اللاعب المقيم بنادي شباب الأهلي جريجا بول بالمركز الأول، تلاه ناصر المعمري من شباب الأهلي أيضاً، جاء محمد المنصوري «النصر» ثالثاً.

وحظي السباق الذي شمل 5 فئات هي: الأندية كبار وتحت 23 سنة، والهواة مواطنين تحت وفوق 40 سنة، وفئة الهواة من المقيمين، بمشاركة مميزة.

وفي فئة الأندية تحت 23 سنة: حل الدراج عمر الجسمي من نادي شباب الأهلي في المركز الأول، تلاه راشد سويدان من نادي أبوظبي، وحل ثالثاً أسامة صباهي من النصر.

وفي فئة الهواة مواطنين تحت 40 سنة: جاء دراج فريق «ترك أم 7» عامر الدهماني أولاً، تلاه زميله من نفس الفريق الدراج فاروق إسماعيل، وحل ثالثاً طارق مراد من فريق تورك.

وفي فئة المواطنين فوق 40 سنة حقق حميد محراب الصباغ من فريق تورك المركز الأول، تلاه دراج فريق شرطة أبوظبي بدر علي ثاني، وحل ثالثاً مروان البلوشي من شرطة أبوظبي أيضاً.

وفي فئة الهواة من المقيمين، حل بارت دريس من فريق الوثبة في المركز الأول، ومن نفس الفريق عبدالرحمن منصوري في المركز الثاني، ثم جوهان هسلسو في المركز الثالث.

وفي نهاية السباق توج منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الأبطال والنجوم الفائزين.