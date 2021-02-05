اتحاد كلباء إلى النقطة 22 بالفوز على عجمان

فيصل النقبي (كلباء)

عاد اتحاد كلباء إلى طريق الانتصارات بالفوز على عجمان 2/1 في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد اتحاد كلباء ضمن مباريات الجولة 15 من دوري الخليج العربي، وذلك بعد صيام عن الفوز لثلاث جولات، كما كرر «النمور» مشهد الفوز على عجمان بالدور الأول وعبر الهداف بينيل ملابا، الذي سجل هدف الفوز في لقاء الذهاب.

وتقدم كلباء عن طريق ماجد راشد سلطان في الدقيقة 73 وعادل لعجمان البرازيلي جارديل في الدقيقة 83 «هدفه الثاني منذ انتقاله لصفوف عجمان في الانتقالات الشتوية»، قبل أن يتدخل ملابا لفض الاشتباك، بتسجيله هدف الفوز في الدقائق الأخيرة وعبر ضربة الجزاء.

وبالفوز الثمين رفع اتحاد كلباد رصيده إلى النقطة 22 واقترب كثيراً من وسط الجدول، فيما توقف عجمان اضطرارياً على بوابة النمور بعد فوزين على الفجيرة والظفرة، عقب التعديلات الكثيرة في صفوفه في فترة «الميركاتو الشتوي»، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط.



داسيلفا: لم نظهر بمستوانا الحقيقي والمهم النقاط الثلاث

أكد الأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، على أهمية فوز فريقه على عجمان بعد سلسلة من النتائج غير الإيجابية بالجولات الثلاث الماضية، قائلاً: الفوز جاد في وقته حيث تنتظرنا مباريات هامة في الفترة القادمة، وكان علينا التقدم بشكل أكبر في جدول الترتيب بعد التوقف بالجولات الماضية، خصوصاً وأن الانتصارات ترفع الضغط عن اللاعبين.

وأشار داسيلفا إلى أن الفريق لم يقدم مستواه الحقيقي خلال اللقاء، رغم الفوز لكن النقاط الثلاث ستكون دافعاً جيداً للفريق قبل الاستحقاقات القادمة، وينبغي علينا دائماً أن نقدم الأفضل لأننا أصبحنا من الفرق الجيدة بوسط جدول الترتيب.



أيمن الرمادي: كنا الطرف الأفضل باللقاء

انتقد أيمن الرمادي مدرب عجمان، قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لمصلحة اتحاد كلباء، واللجوء لتقنية الفيديو لاحتسابها، رغم أن اللعبة عبارة عن كرة مشتركة، مشيداً بالوقت نفسه بأداء لاعبيه القتالي في اللقاء رغم الهزيمة، وقال الرمادي: فريق كان الطرف الأفضل باللقاء، وسنحت له العديد من الفرص أمام منافس يجيد ويقدم مستويات رائعة ويعد من الفرق القوية.

وأضاف: علينا أن نبدأ من جديد بالاستعداد الجيد للمباريات القادمة، ومواصلة الصحوة في الفترة المقبلة، بما يضمن لنا أن يكون القادم أفضل.