مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل ينطلق اليوم

عبدالله عامر (اللبسة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق صباح اليوم بمنطقة اللبسة في إمارة أم القيوين، فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2021»، والذي يقام للعام العاشر على التوالي، بمشاركة واسعة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتدشن مساء اليوم منافسات فئة «الحقايق» تحديات المطايا على مدار 20 شوطاً خصصت لها جوائز نقدية قيمة تصل لخمسين ألف درهم للفائزين في أشواط الأبكار والجعدان، والتي ستركض من خلالها المطايا لمسافة خمسة كلم.

وتشمل منافسات المهرجان، والذي يستمر حتى الخميس المقبل سباقات الهجن، ومسابقتي مزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي، وخصصت تحديات سباقات الهجن لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، تتنافس خلالها هجن الجماعة على مدار 170 شوطاً للفوز بـ 12 رمزاً.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا، حيث يحصل أصحاب الناموس على كأس ومليون ونصف المليون درهم لأشواط الأبكار، وكأس ومليون درهم لأشواط الجعدان، فيما ينال الفائزون في اليوم الختامي المخصص للحول والزمول سيف و3 ملايين درهم لشوط الحول الرئيسي وسيف ومليوني ونصف المليون درهم لشوط الحول المحليات، كما خصصت اللجنة المنظمة بندقية ومليوني درهم لشوط الزمول الرئيس، وبندقية ومليون ونصف المليون درهم لشوط الزمول المحليات، أما جوائز مسابقة المحالب التي انطلقت امس فيحصل الفائز بالمركز الأول في شوط «عرابي» محليات مفتوح على 100 ألف درهم وفي شوط «خواوير» محليات مفتوح ينال البطل 100 ألف درهم، وفي منافسات المزاين والتي تفتتح اليوم يحصل الفائزون في فئات المفاريد والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول لأشواط الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح على 50 ألف درهم، وينال الفائزون في أشواط الشرايا لأبناء القبائل محليات 50 ألف درهم، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة لبقية الفائزين إلى المركز العاشر.

ويحظى أبناء الإمارة التي تحتضن المنافسات بأشواط خاصة في سباقات الهجن، حيث تكون أول أربعة أشواط في الفترة الصباحية من المهرجان مخصصة لهم لتوفير فرص التنافس والتحدي للفوز بالناموس في بداية انطلاقة المنافسات.

يذكر أن فعاليات النسخة الأولى للمهرجان انطلقت خلال عام 2012 في منطقة السوان في إمارة رأس الخيمة، وواصل المهرجان سلسلة دوراته السنوية ونجاحاته بمشاركات متميزة من ملاك الهجن ومضمريها من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأقيمت عام 2013 الدورة الثانية في منطقة اللبسة بإمارة أم القيوين، فيما كانت محطته الثالثة عام 2014 في مدينة الذيد بإمارة الشارقة، وعام 2015 استضاف الدورة الرابعة ميدان التلة في إمارة عجمان،، وخلال عام 2016 أقيم المهرجان في منطقة السوان برأس الخيمة، بينما احتضن ميدان اللبسة منافسات نسخة عام 2017، أما نسخة 2018 فقد استضافها ميدان الذيد، وفي عام 2019 شهد ميدان التلة النسخة الثامنة، وفي عام 2020 العام أقيمت الدورة التاسعة على أرضية ميدان السوان.

شهد المهرجان في مختلف دوراته السابقة مشاركات وإقبالاً محلياً وخليجياً متميزاً من قبل ملاك الإبل ومضمريها ومحبي هذه الرياضة التراثية والموروث الأصيل بجانب مستوى التنظيم والاستضافة.

ويشكل المهرجان ملتقى سنوياً رياضياً وتراثياً لمحبي هذه الرياضة الأصيلة وملاك الإبل والمضمرين، فيما يهدف إلى المحافظة على هذا الموروث الإماراتي والخليجي والعربي الأصيل امتداداً للنهج الذي أرساه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الاهتمام والمحافظة على تراث الآباء والأجداد الذي يعد جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة الدولة، والذي يسعى الجميع على المحافظة على هذه المكتسبات وتوثيقها ونقلها إلى الأجيال.

سلطان بن حمدان: شكراً محمد بن زايد

ثمّن معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للفعاليات التراثية كافة التي تقام على أرض الدولة، جاء ذلك بمناسبة انطلاق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، ومزاينة الإبل اللبسة 2021 وقال معاليه «نواصل المسير في هذا المهرجان للعام العاشر على التوالي نجو تحقيق المزيد من النجاحات، بعد إضافة فعاليات تراثية مختلفة تؤكد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بملاك الهجن كافة، ودعم هذا الموروث الشعبي من كافة جوانبه».

أضاف معاليه: المهرجان خلال سنواته السابقة حظي بالعديد من الإنجازات مؤكداً بأنه لمس الفرحة والسعادة في وجوه الملاك من خلال تنقله من إمارة لأخرى ما يعكس الصورة الحقيقية للدعم الكبير والاهتمام الذي يحظى به.

وقال معاليه: لن نشاهد اليوم سباقات للهجن فقط، بل إن مربي الإبل كافة ومن يحرصون على المشاركة في السباقات التراثية سيتواجدون في اللبسة للمشاركة في هذا العرس التراثي الكبير، المهرجان يحمل ذكريات لجميع أبناء المناطق التي استضافت هذا العرس التراثي في السنوات السابقة، إذ بات عيداً سنوياً للملاك، خصوصاً وأنه يحمل اسماً غالياً على جميع أبناء الدولة.

وأكد معاليه أن القيادة تستمر في السير على نهج الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال، فمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حصد النجاحات الواحدة تلو الأخرى، إرث الأجداد حفر في قلوبنا ونحمل راية العرفان والتقدير لكل من ساهم في العلو بهذه الرياضة التراثية وخروجها بما يليق بمكانتها ورقيها، فسباقات الهجن حصيلة نتاج طيب لعصارة جهود مضنية التف حولها الجميع من أبناء الإمارات حول أهداف سامية أذابوا عنها الصعاب، وحملوا شعلة الفخر ورقيها.

وأوضح معاليه أن انطلاقة المهرجان بنسخته الأولى في السوان لا تزال راسخة في الأذهان، ونحن اليوم نحرص على استمراريتها لأنها تمثل عنواناً بارزاً يؤكد العرفان والوفاء لجميع من يساهم في الحفاظ عليها، وقال معاليه، إن مسيرة دعم الرياضات التراثية، وبالخصوص سباقات الهجن لاتزال مستمرة في ظل الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة من خلال المهرجانات والبطولات المستمرة، لأن الغاية منها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة، فسباقات الهجن تذكرنا بالماضي التليد وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل.

ورحب معاليه بجميع الملاك الذين توافدوا لمنطقة اللبسة في إمارة أم القيوين من ملاك الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن الناموس الحقيقي لنا هو هذا التواجد في مهرجان يحمل «اسم بوخالد»، وفي ختام حديثه قدم معاليه الشكر إلى جميع اللجان العاملة، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في إنجاح الحدث وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة جميع المشاركين والعاملين في جميع اللجان.

العامري: جهوزية الحلال ترفع وتيرة التنافس

قدم محمد مظفر العامري، محلل قناة ياس الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم الكبير الذي تلقاه رياضة سباقات الهجن في الدولة، من خلال مختلف المهرجانات التي تحظى باهتمام سموه، وقال العامري، إن مهرجان اللبسة 2021 من أقوى المهرجانات لوجوده في منتصف الموسم، ويأتي في قمة جهوزية «الحلال» المشارك مع تواجد جميع الفئات الخاصة بالسباقات وتخصيص رموز لكل الفئات يسعى من خلالها الملاك لكتابة التاريخ بالفوز والانتصار في أشواطها.

وأوضح العامري أن المهرجان يتميز بوجود أشواط مخصصة لأبناء المنطقة تساهم في زيادة حدة التنافس بين ملاك الهجن في الميادين التي تحتضن السباقات، ما ينعكس على قوة مشاركتهم وتجهيزهم للحلال الخاص به وضمان التواجد في مختلف السباقات.

وعن المردود الاقتصادي للمهرجان قال العامري، إن تنقل المهرجان أصبح يمثل بعداً أقتصادياً لكل منطقة تحتضن الحدث من خلال تواجد عدد كبير من الملاك والأثر الاقتصادي الذي انعكس عليها بوجودهم فيها. كما أن استضافة الحدث تنعكس على البنية التحتية لكل ميدان من خلال عملية التجهيز التي تسبق الانطلاقة بثلاثة أشهر على الأقل.

البرطماني: عيد لمحبي رياضة الأصايل

قال سعيد عامر البرطماني، محلل قناة ياس، إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة 2021» في نسخته العاشرة، والتي تضمنت إضافة فعالية مزاينة الإبل المحليات، ومسابقة المحالب، إلى جانب سباق الهجن التراثي بات يمثل عيداً لمحبي رياضة الأصايل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد البرطماني أن المهرجان يتفرد بالخصوصية التي لازمته طوال عقد من الزمان، وهو أحد المهرجانات التي ولدت كبيرة، حيث إن التواجد فيه يظل راسخاً في الأذهان للمشاركين والمتابعين، موضحاً أن نسخة هذا العام ستشكل فارقاً كبيراً لزيادة الفعاليات، والتي أسعدت جميع ملاك الهجن ومربيها في كافة دول المنطقة.

وتوقع أن تشهد النسخة العاشرة مشاركة كبيرة ومنافسات مثيرة، ومتمنياً التوفيق للمشاركين والسلامة للجميع مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 وفالكم الناموس.

قوافل الإبل تتوافد على «اللبسة»

توافدت خلال الأيام الماضية قوافل الإبل على ميدان اللبسة للدخول في منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اللبسة2021، ويحظى الميدان الذي يقع بجانب شارع محمد بن زايد بموقع متميز للقادمين من جميع أانحاء الدولة، وأنهى الملاك كافة استعداداتهم للدخول في معترك المنافسات، من خلال تسجيل مطاياهم، وتكثيف التجهيزات الخاصة بخوض السباقات مع ضربة البداية مساء اليوم.

«التراثي» يرتدي «حلة اللبسة»

تمثل إضافة السباق التراثي لفعاليات المهرجان تحدياً جدياً ومختلفاً لأبناء الدولة، وتأكيداً للدعم الكبير الذي تلقاه رياضة سباقات الهجن من القيادة الرشيدة، والاهتمام بها لما تمثله من موروث شعبي خالص.

ووضعت اللجنة المنظمة برنامج السباق الذي ينطلق صباح اليوم بإقامة 5 أشواط، حيث حدد الشوط الأول للأعمار من 21 إلى 40 سنة والشوط الثاني والثالث من 16 إلى 20 سنة والشوطان الرابع والخامس من 10 إلى 15 سنة، وتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين بالأشواط، ويحصل أصحاب المركز الأول على 50 ألف درهم، وتم تخصيص جوائز قيمة لبقية المراكز إلى العاشر، وينتظر أن تشهد المنافسات مشاركة كبيرة من أبناء الدولة، والذين حرصوا على الاستعداد للفوز بالناموس.

الأعلام تزين الميدان

تزين ميدان «اللبسة» بأعلام الدولة، ولبس حلة جديدة قبل انطلاق مختلف المنافسات وانتشرت الأعلام في كافة أنحاء الميدان، وعلى جانبي السياج المؤدي لخط الختام، وجميع الطرق المؤدية إلى المنصة الرئيسية، حيث بدت المنطقة بصورة زاهية، مع ازدحامها بالسيارات، خصوصاً في المناطق المحيطة بالمنصة.

الفحص المسبق

أقيمت صباح أمس، عملية الفحص المسبق الخاصة بأشواط الرموز للمشاركين في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، والخاصة بفئة اللقايا لمسافة 5 كلم، والتي سوف تقام مساء بعد غد الاثنين للأبكار والجعدان على أرضية ميدان اللبسة، وبدأت عملية الفحص المسبق من الساعة السابعة إلى التاسعة صباحاً.