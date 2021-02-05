إصابة الكتف تجبر سيرينا وليامز على الانسحاب

ملبورن (د ب أ)

أعلنت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات أن النجمة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز انسحبت من الدور قبل النهائي لإحدى البطولات الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، بسبب إصابة في الكتف، وتتطلع وليامز إلى معادلة الرقم القياسي المتمثل في التتويج باللقب الــ24 لها في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، عبر بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق منافساتها الاثنين المقبل. وتغلبت وليامز على مواطنتها دانييلي كولينز 6 /‏‏ 2 و4 /‏‏ 6 و10 /‏‏ 6 في دور الثمانية لبطولة يارا فالي كلاسيك، وكان من المفترض أن تلتقي في أشليه بارتي، لكنها انسحبت، لتتأهل بارتي إلى النهائي دون عناء.