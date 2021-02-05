«سالتارين دبي» بطل سباق جبل علي ستيكس

دبي (الاتحاد)

حسم «سالتارين دبي» لعلي حداد، بإشراف ساتيش سيمار، وقيادة ريتشارد مولن، لقب بطولة جبل علي ستيكس لمسافة 1950 متراً، بفارق أنف في السباق الذي أقيم عصر أمس، بمضمار جبل علي، وسجل البطل 1:59:46 دقيقة.

وخطف الجواد «الطارق» لعبد المحسن عبدالكريم، بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس جائزة الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، على لقب جبل علي للسرعة البالغ جائزته نصف مليون درهم برعاية شادويل، مسجلاً 00:59:23 ثانية.

وتوج الجواد «ايه اف سقراط» لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة تاج اوشي، بالشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب مركز دبي العقاري، وسجل البطل زمناً قدره 1:38:05 دقيقة.

وانتزع «إرادتي»، لبورسلي ريسنج، وإشراف راشد بورسلي، وقيادة شتيبان مازور، لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب سباق الشعفار للاستثمار، وقطع الفائز المسافة بزمن قدره 1:26:77 دقيقة.

وتوج الجواد «فاساري» ليونيون ريسنج وعبدالله المعمري، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة اشتيبان مازور «ثنائية»، بطلاً لجائزة الشوط الثالث على لقب سباق جبل علي لمسافة 1200 متر، وقطع البطل المسافة بزمن 1:13:10 دقيقة.

وتفوق «بوليتمان» لبورسلي ريسنج وقيادة ادري دو فريز، بجائزة الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، على لقب سباق سكانا، وقطع البطل المسافة بزمن قدره 1:12:88 دقيقة.

وعزف الجواد «دهباشي» لمحمد خليفة البسطي، بإشراف دوج واتسون وقيادة تاج اوشي «ثنائية»، لحن الختام في الشوط السابع لمسافة 1800 متر، على لقب سباق بنك دبي التجاري، وقطع البطل المسافة بزمن قدره 1:52:51 دقيقة.