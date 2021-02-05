دوري السلة: شباب الأهلي مع النصر.. والشارقة يواجه البطائح

علي معالي (دبي)

تنطلق في الخامسة عصر اليوم، مواجهات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، فيحل النصر ضيفاً على شباب الأهلي، فيما يلتقي الشارقة حامل اللقب مع البطائح في المباراة الثانية.

ويقضي نظام البطولة، بأن يقام نصف النهائي، بنظام «بست أوف 3» من مواجهتين، ذهاباً وإياباً واللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة في حال التعادل، وهو ما حدث منذ انطلاق مباريات دور الثمانية.

وكان شباب الأهلي في دور الثمانية قد فاز ذهاباً وإياباً على الوصل، وتكرر الأمر ذاته بفوز النصر على الظفرة، والبطائح على الوحدة، قبل أن يعاني حامل اللقب الشارقة أمام بني ياس، باحتياج «الملك» للفوز في المباراة الثالثة والفاصلة «90-61» التي جرت السبت الماضي، عقب تبادل الفريقين الفوز في مواجهتي ربع النهائي، بانتصار الشارقة ذهاباً «89-57»، ونجاح «السماوي» وبذات النتيجة في موقعة الإياب.

وتبدو حظوظ شباب الأهلي والنصر متقاربة في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مباريات المربع الذهبي، خصوصاً أن الفريقين سبق أن تبادلا الفوز في الدور التمهيدي للبطولة، حين فاز «الفرسان» ذهاباً نوفمبر الماضي بنتيجة «96-91»، قبل أن ينجح «العميد» في رد اعتباره منتصف ديسمبر الماضي والفوز في لقاء الإياب بنتيجة «91-84».

وعلى الطرف الأخر، يسعى الشارقة إلى مواصلة فرض أفضلية الفوز في المواجهات التي جمعته مع البطائح، بعد أن شهد لقاء الفريقين في ذهاب التمهيدي، فوز «الملك» بنتيجة «88-78»، قبل أن يجدد الشارقة في شهر ديسمبر الماضي انتصاره إياباً بواقع «97-72».