شباب الأهلي يجتاز «حاجز» العين برباعية

معتز الشامي (دبي)

اختزلت المتعة بالجولة 15 من دوري الخليج العربي، في لقاء الديربي بين العين وشباب الأهلي، والذي جمع الفريقين على استاد هزاع بن زايد اليوم الجمعة، وانتهى بفوز «الفرسان» برباعية، بعد مباراة تسيدها الضيوف، لعباً ونتيجة، وشهدت أحداثاً كثيرة وأرقاماً مثيرة، وسجل أهداف المباراة كارلوس إدواردو بالدقيقتين 9 و74، وكارتابيا بالدقيقة 53، وإيجور جيسوس، بالدقيقة 82، بينما أضاف مهند العنزي هدف حفظ ماء الوجه لفريقه في بالوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+3.

وأعادت المباراة شباب الأهلي، إلي ذكريات الانتصارات الكبيرة، حيث حقق أكبر فوز على العين منذ فوزه على الزعيم منذ العام 2012 عندما فاز بنتيجة 6-3، ليحقق الفريق الكثير من المكاسب التي لم تقتصر على إسقاط منافسه على أرضه وفي معقله، ولكن قفز الفرسان حاجزاً صعباً في السباق نحو الاقتراب من الصدارة، حيث صعد للترتيب الخامس بـ25 نقطة، بينما تراجع العين للترتيب السادس بـ24 نقطة.

وشهد اللقاء تفوق شباب الأهلي تحت قيادة مهدي علي، الذي سيطر على مجريات اللعب وكان لاعبوه الأكثر حضوراً داخل الملعب، فيما غاب العين تماماً عن اللقاء وانعدمت خطورته وكان الأقل تأثيراً ويكفي أن الظهور في الركنية الأولى للبنفسج كانت بعد 67 دقيقة من زمن اللقاء، ما يعكس مسار المباراة ومجريات اللعب الذي كان باتجاه واحد، لصالح الضيوف.