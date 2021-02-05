8 أهداف تفصله عن الصدارة.. «مبخوت 157»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

قاد النجم علي مبخوت فريقه الجزيرة لفوز كاسح على مضيفه الظفرة 5- 1، بالجولة 15 من دوري الخليج العربي، بإحرازه ثلاثة أهداف «هاتريك» من الخماسية عند الدقائق «58 من ركلة جزاء و69 و79»، بينما صنع الهدفين الآخرين لخلفان مبارك في الدقيقة الـ9 الذي افتتح به الفريق التسجيل، ولبراندلي كواس الذي سجل الهدف الثالث لـ«فخر أبوظبي» في أول ظهور له مع الفريق عند الدقيقة 65، بينما جاء هدف الظفرة من بنيران صديقة عبر سالم راشد الذي سجل بالخطأ في مرماه، بينما شهدت المباراة طرد السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة في أول ظهور له بعد عودته إلى "الفارس" بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني ليكون هذا الطرد نقطة تحول كبيرة في المباراة التي شهدت أيضاً طرد خالد السناني حارس الظفرة في الدقيقة 81.

وبـ"الهاتريك" تمكن علي مبخوت من التقدم إلى صدارة هدافي الدوري برصيد 11 هدفاً، بينما بلغت غلته في سباق الهدافين التاريخيين 157 هدفاً، مقلصاً الفارق مع الدولي السابق فهد خميس صاحب الـ165 هدفاً إلى 8 أهداف فقط.

وبالفوز الكبير يصل الجزيرة إلى النقطة 33 في المركز الثاني مضيقاً الفارق مع الشارقة المتصدر إلى 3 نقاط فقط.

كايزر: سعادتنا كبيرة بالفوز

عبر الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الظفرة اليوم بالجولة 15 من دوري الخليج العربي، معتبراً أن نجاح فريقه بالتفوق بـ(5 - 1)، منها 4 أهداف في الشوط الثاني، جاء نتيجة خوضه اللقاء دون ضغوط رغم الحافز الكبير الذي دخل به المباراة لتعويض النتائج السلبية أمام الظفرة الذي تعادل مع الفريق في الدور الأول من الدوري هذا الموسم بينما كان سبباً في خروج «فخر أبوظبي» من نسختي كأس رئيس الدولة الماضية والحالية.

وقال كايزر: رغم ذلك لم نلعب بضغوط، وحافظنا على أسلوبنا المعتاد في الاستحواذ والتمرير، وتقدمنا بهدف جميل، وأكثر الأمور سلبية الهدف العكسي الغريب الذي استقبلناه في الشوط الأول، لكن ذلك لم يؤثر على الحالة الفنية والنفسية للفريق، وعدنا في الشوط الثاني بذات الروح والأداء، وكان هناك لاعب حر دائماً يعزز حظوظ الفريق في الهجوم وترجمنا أفضليتنا بهذا الفوز.



محمد قويض: الحكم يتحمل مسؤولية خسارتنا

حمل السوري محمد قويض مدرب الظفرة حكم مباراته أحمد عيسى مسؤولية خسارة فريقه اليوم أمام الجزيرة (1 - 5) بالجولة 15 من دوري الخليج العربي، وقال: ديوب لا يستحق الطرد، لأن الحالة التي نال فيها الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء كانت عادية والحكم كان قريباً جداً، وحتى لو تدخلت تقنية الفيديو فإن الحالة لا تستحق وقد شاهدت إعادتها جيدا، لقد ضاع مجهود الفريق في هذه المباراة التي دخلناها ومعظم لاعبينا عائدون من إصابات، ولم يتدربوا سوى حصة أو اثنتين.

وأضاف: لا أريد أن أبخس فوز الجزيرة، فهو فريق قوي ومتجانس ولديه لاعبون ماهرون، ويقدم كرة قدم جماعية وجميلة، لكن إذا أردنا تقييم المباراة فنحن معنيون بالشوط الأول فقط، والذي رغم قوة المنافس نجحنا في إغلاق المساحات أمامه وأنهيناه متعادلين حتى وإن كان هدف التعادل الذي سجلنا من هدف عكسي، والطرد في الشوط الثاني كان نقطة تحول في المباراة وخلق حالة من «النرفزة» وسط اللاعبين، وللمرة الأولى في مشواري أكون غاضباً من حكم بهذه الدرجة.