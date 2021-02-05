«الإمارات» يعبر مصفوت في دوري الأولى

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

حقق فريق الإمارات فوزاً غالياً على مصفوت بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على استاد الإمارات ليصعد إلى الصدارة مؤقتا بـ21 نقطة انتظاراً لما ستسفر عنه المباراتان الأخيرتان من الجولة.

سجل هدف الصقور الأول المهاجم ليذييري سيلفا في الدقيقة 45، ثم أضاف البرازيلي دييجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 63 فيما سجل لمصفوت برونو ديبال.

وفي اللقاء الثاني، حافظ الحمرية على حظوظه بالمنافسة بالتغلب على الذيد بهدفين لهدف ليقترب أكثر من منطقة الصدارة بوصوله للنقطة 17.

وفي اللقاء الثالث فاز دبا الحصن مع مسافي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليحقق انتصاراً مثيراً ويتقدم خطوة للأمام.

وتختتم مباريات الجولة الأخيرة بلقاءين يجمع العروبة والبطائح في قمة الجولة الكبيرة، فالبطائح يملك 19 نقطة في المركز الثاني بعد فوز الإمارات وفي حال عودته بالنقاط الثلاث يعود للصدارة ولقب بطل الشتاء وفي حالة التعادل فإنه سيحل وصيفاً للإمارات الذي سيصبح بطلاً للشتاء بدوري الأولى، أما في حالة خسارته وفوز دبا كذلك فسيتحول للمركز الرابع لذلك يدرك لاعبو البطائح أنهم أمام مباراة مفصلية أمام العروبة الطامح بالنقاط الثلاث والوصول للنقطة العشرين والتي تعني الوصافة في الدور الأول.

وفي آخر لقاءات الجولة يحل دبا ضيفاً على العربي في لقاء مهم للنواخذة من أجل الوصول للنقطة العشرين وانتظار تعثر البطائح والعروبة للوصول للوصافة بنهاية الدور الأول.