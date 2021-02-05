«الإمبراطور» يقلب الطاولة على «الإعصار» بثنائية ليما

مراد المصري (دبي)

قلب الوصل تأخره إلى فوز في الوقت القاتل على حتا بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد زعبيل في الجولة الـ 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 23 نقطة بالمركز السابع، فيما بقي «الإعصار» عند نقطتين فقط بالمركز الأخير.

جاءت المباراة بانطلاقة باردة للغاية، حيث انتظر الفريقان منتصف الشوط الأول للتسديد لأول مرة داخل إطار المرمى بعد انطلاقة من ناصر نور لاعب الوصل داخل منطقة الجزاء لكن الحارس محمد وليد تصدى لتسديدته في الدقيقة 24.

بدأ حتا بالتقدم تدريجياً وهدد الأرجنتيني برايان راميريز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها سلطان المنذري حارس مرمى الوصل في الدقيقة 39.

وعوض برايان راميريز ذلك سريعاً بعدما حول الكرة بلمسة واحدة داخل الشباك مستفيداً من تمريرة ساقطة داخل منطقة الجزاء من زميله عيسى سانتو في الدقيقة 41.

انطلق الشوط الثاني بإيقاع سريع من الفريقين، وسط محاولات خطيرة كان أبرزها تسديدة من البديل فابيو ليما ارتدت فيها الكرة من القائم الأيسر في الدقيقة 63.

وحاول البديل الآخر سالم العزيزي بتسديدة مباغتة بعد انطلاقة من الجهة اليمنى لكن القائم الأيسر لمرمى حتا هذه المرة تصدى لتسديدته في الدقيقة 77.

وحصل الوصل على ضربة جزاء بعد عرقلة نيريس من حميد عباس لاعب حتا الذي نال الإنذار الثاني وخرج بالبطاقة الحمراء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وتقدم ليما لتنفيذها بنجاح مدركاً التعادل في الدقيقة 85.

وتكرر الأمر في الوقت بدل الضائع بعدما عاد الحكم إلى تقنية الفيديو ليحتسب ضربة جزاء ثانية للوصل، تقدم لها ليما مجدداً وسجلها بنجاح داخل الشباك في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع.