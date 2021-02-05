سلطان بن حمدان: مهرجان محمد بن زايد للهجن عرس سنوي يحمل ذكريات أبناء الإمارات والخليج

اللبسة (الاتحاد)

ثمّن معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للفعاليات التراثية كافة التي تقام على أرض الدولة.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، ومزاينة الإبل اللبسة 2021 وقال معاليه «نواصل المسير في هذا المهرجان للعام العاشر على التوالي الذي يؤكد مع انطلاقة النسخة العاشرة صباح اليوم أنه يسير نحو تحقيق المزيد من النجاحات، بعد إضافة فعاليات تراثية مختلفة تؤكد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بملاك الهجن كافة، ودعم هذا الموروث الشعبي من كافة جوانبه».

أضاف معاليه: المهرجان خلال سنواته السابقة حظي بالعديد من الإنجازات، مؤكداً بأنه لمس الفرحة والسعادة في وجوه الملاك من خلال تنقله من إمارة لأخرى ما يعكس الصورة الحقيقية للدعم الكبير والاهتمام الذي يحظى به.

وقال معاليه: لن نشاهد اليوم سباقات للهجن فقط، بل إن مربي الإبل كافة ومن يحرصون على المشاركة في السباقات التراثية سيتواجدون في اللبسة للمشاركة في هذا العرس التراثي الكبير، المهرجان يحمل ذكريات لجميع أبناء المناطق التي استضافت هذا العرس التراثي في السنوات السابقة، إذ بات عيداً سنوياً للملاك، خصوصاً وأنه يحمل اسماً غالياً على جميع أبناء الدولة.

وأكد معاليه أن القيادة تستمر في السير على نهج الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال، فمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حصد النجاحات الواحد تلو الأخر، إرث الأجداد حفر في قلوبنا ونحمل راية العرفان والتقدير لكل من ساهم في العلو بهذه الرياضة التراثية وخروجها بما يليق بمكانتها ورقيها، فسباقات الهجن حصيلة نتاج طيب لعصارة جهود مضنية التف حولها الجميع من أبناء الإمارات حول أهداف سامية أذابوا عنها الصعاب، وحملوا شعلة الفخر ورقوا بها.

وأوضح معاليه أن انطلاقة المهرجان بنسخته الأولى في السوان لا تزال راسخة في الأذهان، ونحن اليوم نحرص على استمراريتها لأنها تمثل عنواناً بارزاً يؤكد العرفان والوفاء لجميع من يساهم في الحفاظ عليها، وقال معاليه إن مسيرة دعم الرياضات التراثية، وبالخصوص سباقات الهجن لاتزال مستمرة في ظل الدعم اللا محمدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة من خلال المهرجانات والبطولات المستمرة، لأن الغاية منها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة، فسباقات الهجن تذكرنا بالماضي التليد وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل.

ورحب معاليه بجميع الملاك الذين توافدوا لمنطقة اللبسة في إمارة أم القيوين من ملاك الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن الناموس الحقيقي لنا هو هذا التواجد في مهرجان يحمل «اسم بوخالد»، وفي ختام حديثه قدم معاليه الشكر إلى جميع اللجان العاملة، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في إنجاح الحدث وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة جميع المشاركين والعاملين في جميع اللجان.