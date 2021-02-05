الظفرة يعانق «رمز جرناس» في الصيد بالصقور

دبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات «الشيوخ» لفئة القرموشة في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وكسب فريق «أم 7» شوط قرموشة فرخ الرمز، بالطير «صعايب»، يليه فريق «أف 3» بالمركزين الثاني والثالث، وكسب «الظفرة» شوط جرناس الرمز، بالطير «جي 110»، يليه «أف 3» بالطير «3074»، وثالثاً «أم أر أم» بالطير، وحقق فريق «اليلايس» المركز الأول في شوط قرموشة فرخ الرئيسي، بالطير «سي 6»، يليه «أف 3» بالمركزين الثاني والثالث بالطير «أو 321» والطير «جي 46».

ونال الظفرة المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «جي 86»، «أف 3» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «ضو» والطير «197»، وأحرز فريق النيف المركز الأول في شوط قرموشة فرخ النقدي، بالطير «أم 22»، يليه «بينونة» بالطير «جي 39»، وثالثاً «أم آر أم» بالطير «جي 2».

وفي أشواط القرموشة عامة ملاك، توج حميد محمد الطاير بشوط القرموشة فرخ الرمز، بالطير «جي 73» وجاء ثانياً سعيد بن مجرن الكندي بالطير «الذيبه» وثالثاً ناصر حسين لوتاه بالطير «ضو»، وأكمل حميد محمد الطاير تفوقه بحصد لقب شوط القرموشة جرناس الرمز، بالطير «جي 14»، يليه علي سعيد العميمي بالطير «إيه 5»، وثالثاً سلطان راشد المنصوري بالطير «10».

وحقق عبيد سيف الشامسي المركز الأول في شوط القرموشة فرخ الرئيسي، بالطير «قمره»، يليه جمعة عبدالله الفلاحي بالطير «جي 2»، وثالثاً عبدالله راشد المنصوري بالطير «30»، وكسب أحمد سالم بن غدير شوط القرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «أبابيل»، يليه ناصر حسين لوتاه بالطير «ايسلانديه»، وثالثاً سيف خلفان المنصوري بالطير «مرضيه»، وفاز عبيد سيف الشامسي بشوط القرموشة فرخ النقدي بالطير «20» يليه أحمد راشد الخييلي بالطير «بي 3»، وثالثاً فهد محمد المنصوري بالطير «وطن».