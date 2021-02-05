بودابست مرشحة لاستضافة مباراة لايبزيج وليفربول بدوري الأبطال

برلين (أ ف ب)

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية الجمعة، أن المحادثات جارية لنقل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين لايبزيج الألماني وليفربول الإنجليزي من لايبزيج الى بودابست، بسبب منع الضيوف من الدخول إلى ألمانيا نظراً للقيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

ويستعد لايبزيج لاستضافة ليفربول في 16 فبراير الحالي، لكن إقامة المباراة أصبحت مهددة بسبب حظر السفر الجزئي الذي فرضته ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنه لن يُسمح للنادي الإنجليزي، المتوج بلقب المسابقة القارية 6 مرات، بالدخول إلى ألمانيا.

وتحظر ألمانيا اعتبارا من السبت الماضي وحتى الـ17 من فبراير الحالي مبدئياً، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من 5 دول تشهد تفشياً واسعاً لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، وهو ما قد يعرقل رحلة ليفربول إلى لايبزيج لمواجهة فريق المدينة على ملعب "ريد بول أرينا" في 16 الجاري.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن يجد لايبزيج طريقة لاستضافة المباراة أو مواجهة خطر خسارتها صفر-3.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد الأوروبي يناقش استضافة المباراة على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية.

وصرح متحدث باسم الاتحاد المجري لكرة القدم أنه سيقبل أي طلب محتمل.

وقال مسؤول في لايبزيج: كل شيء ما زال ممكنا لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد. علينا التحقق من نقاط معينة.

وبدا مدرب لايبزيج يوليان ناجلسمان واثقًا من إقامة المباراة في موعدها، وقال في مؤتمر صحفي: ألتزم بمبدأ أن المباراة لن تلغى. على أي حال، سنستعد بأفضل شكل ممكن للمحاولة واللعب بشكل جيد ضد ليفربول.

كما يطرح قرار السلطات الألمانية علامة استفهام بشأن المباراة الأخرى التي طرفها أحد ممثليها ويتعلق الأمر ببروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي والمقررة في 24 فبراير الحالي.