اختبارات «سلبية» لكل لاعبي أستراليا المفتوحة!

ملبورن (رويترز)

قال كريج تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، إن اختبارات كل اللاعبين وأفراد الطواقم التدريبية الذين كانوا في فندق الحجر الصحي، حيث أصيب عامل بكوفيد-19 جاءت سلبية، وحصلوا على الضوء الأخضر للمشاركة في البطولة الكبرى.

وأبلغ تايلي الصحفيين في ملبورن بارك أن اختبارات الجميع جاءت سلبية، وهذه نتيجة جيدة حقاً ليس فقط للمجتمع لكن لمجموعة اللعب.

وقال مسؤولون يوم الأربعاء إن أحد العاملين بفندق إقامة البعثات أصيب بفيروس كورونا، ما أدى إلى خضوع 160 لاعباً، بالإضافة إلى مدربين ومسؤولين في أستراليا المفتوحة للعزل لاختبار الكشف عن الفيروس، مع إلغاء المباريات الإعدادية في ملبورن بارك أمس الخميس.

ومن بين ما يزيد على 1200 لاعب ومدرب ومسؤول سافروا لأستراليا من أجل البطولة، أصيب 8 بكوفيد-19.

وكانت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 67 عالمياً اللاعبة الوحيدة التي أصيبت بالفيروس، وخرجت من فندق العزل يوم الأربعاء.

ولم تسجل ولاية فيكتوريا، وعاصمتها ملبورن، أي إصابات بفيروس كورونا اليوم الجمعة.

ووافقت السلطات على حضور 30 ألف مشجع يومياً، وهو ما يمثل نحو 50 % من سعة الملاعب، في أستراليا المفتوحة التي تنطلق يوم الاثنين.

وقال تايلي: حضور الجماهير ما زال مسموحاً ونبيع التذاكر. الملاعب ستكون آمنة تماماً.