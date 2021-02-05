حمد جاسم يجتاز «اختبار العنابي» بنجاح

علي معالي (دبي)

تحولت حالة القلق التي صاحبت جمهور الشارقة قبل مواجهة الوحدة أمس، بالجولة الـ15 من دوري الخليج العربي، إلى فرحة كبيرة مع مولد نجم جديد بالفريق، يُمكن لعبدالعزيز العنبري المدير الفني الاستفادة منه والاعتماد عليه، وهو حمد جاسم الذي أدى مباراة رائعة، بعدما حل بديلاً لتعويض غياب شاهين عبدالرحمن.

وكان مبعث القلق في غياب شاهين ومعه ويلتون سواريز عن اللقاء وهما من رجحا كفة «الملك» في مباراة الدور الأول بإحرازهما هدفي التفوق، ولكن النتيجة والأداء من جانب حمد جاسم غطى على نتيجة التعادل التي خرج بها اللقاء، خصوصاً وأن الفريق تأثر بغيابات كثيرة امتدت إلى الخط الدفاعي الذي غاب عنه الحسن صالح المدافع الأيسر، وخالد الظنحاني الأيمن، حيث يخضعان للتأهيل، بعد الخضوع لجراحة من جانب كل منهما، إضافة إلى غياب سالم سلطان في الخدمة الوطنية، وتفاجأ العنبري بالغياب الأخير لشاهين عبدالرحمن قائد وكابتن «الملك» لظروف صحية، وهو ما يعني أن الدفاع الأساسي لعناصر الفريق كانت غائبة.

وتم الدفع بحمد جاسم «24 عاماً»، إلى جوار عبدالله غانم، وهذه هي المباراة الأولى لحمد هذا الموسم بدوري الخليج العربي بصفوف الفريق الأول، وقدم حمد دوراً متميزاً في تبادل الرقابة على عمر خريبين وماتافيز، وحد كثيراً من خطورة ثنائي «العنابي»، وخلال الموسم الماضي لم يلعب حمد سوى 3 مباريات، وكانت أمام شباب الأهلي، خورفكان والفجيرة، ومباراة الوحدة كانت المباراة رقم 26 في مسيرته بدوري الخليج العربي، بواقع 941 دقيقة، في مشوار حمد جاسم، والتي انطلقت مع الفريق الأول في موسم 2016/ 2017.