الوحدة يفقد مبوكو ويترقب موقف خريبين

محمد سيد (أبوظبي)

تعرض السوري عمر خريبين لاعب الوحدة لالتواء في الكاحل، بحسب الفحص المبدئي الذي أجراه اللاعب بعد إصابته في الدقيقة 76 بمباراة فريقه أمام الشارقة أمس الأول بالجولة 15 من دوري الخليج العربي، والتي شهدت أيضاً نيل زميله الكونغولي باول مبوكو إنذاراً هو الثالث له، ليتأكد غيابه أمام شباب الأهلي يوم 13 من فبراير الحالي، بالجولة 16 من المسابقة.

ويجري خريبين فحصاً ثانياً اليوم يتحدد على ضوئه الفترة التي يحتاجها إليها اللاعب للتعافي من الإصابة، ومصيره من التواجد في اللقاء المقبل أم أن فترة غيابه ستطول عن الملاعب.