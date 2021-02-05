بيدرو والعطاس.. السر في عودة بني ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم غياب الأرجنتيني خمينيز صانع ألعاب بني ياس عن مباراة الفريق أمام الفجيرة، وغياب لاعب الوسط وقائد الفريق فواز عوانة عن المباراة نفسها، إلا أن «السماوي» وجد البدائل، ولم يتأثر كثيراً، ولكن عندما غاب الثنائي جواو بيدرو هداف الفريق والمدافع خالد العطاس تأثر بني ياس كثيراً، ويعود السبب في ذلك إلى أن بيدرو والعطاس مفتاحا لعب لا يمكن تعويضهما على الإطلاق، حيث نال المهاجم البرازيلي لقب قناص الفريق بتسجيله 11 هدفاً في 14 مباراة اعتلى بها قمة هدافي دوري الخليج العربي، إضافة إلي إسهامات كبيرة في التمرير والعرضيات، حيث مرر 24 تمريرة مؤثرة وعكس 8 عرضيات، كما أنه الوحيد القادر على إرهاق دفاعات المنافسين بسبب تحركاته الواعية وقوته الجسمانية، على الجهة الأخرى أثبت العطاس أنه صمام أمان السماوي، بعدما شكل ثنائياً متفاهماً مع الصربي ساشا، لدرجة أن غيابه تسبب باختلال التوازن في الخط الخلفي للفريق، وعندما عاد عادت معه القوة، ليستحق «السماوي» أن يكون صاحب أقوى خط دفاع في البطولة لحالة التفاهم الشديدة بين العطاس وساشا وباقي لاعبي خط الوسط.

ولعب خالد العطاس 14 مباراة وغاب عن مواجهة الوصل فقط، وتفوق في التغطية على زملائه في 77 مرة، ونجح 50 مرة في الالتحامات الهوائية مع المنافسين، ولم يكتف العطاس بالواجبات الدفاعية لكنه مرر 3 تمريرات مؤثرة في العمق الهجومي، وكذلك صنع هدفين من أهداف فريقه ليؤكد أنه مع بيدرو كلمة السر في التفوق، الذي حققه بني ياس في الموسم الحالي، والذي صعد به إلى المركز الثالث بدوري الخليج العربي، متفوقاً على الكثير من الأندية الكبرى.