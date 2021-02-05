كرونسلاف.. «الضحية 7» في دوري الخليج العربي

معتصم عبدالله (دبي)

ودع النصر بصورة رسمية مدربه «السابق» الكرواتي كرونسلاف جوريتش، بعد إعلان التعاقد أمس مع الأرجنتيني رامون دياز مدرباً جديداً للفريق، حيث يدشن مهامه بداية من مباراة الفريق المقبلة أمام ضيفه اتحاد كلباء في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي.

وبات كرونسلاف «51 عاماً» الضحية السابعة لأندية دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، بعد انضمامه للقائمة التي ضمت راوؤل كانيدا «خورفكان»، مارك فوتا «الوحدة»، لورينت ريجيكامب «الوصل»، كونتيس «حتا»، ساراجوسا «شباب الأهلي».

ودفع كرونسلاف ثمن العصبية التي باتت سمة ملازمة له في أغلب المباريات غالياً، في أعقاب تراجع نتائج الفريق على مستوى الدوري، وصولاً لمباراة الجزيرة في الجولة 14، والتي خسرها «العميد» بنتيجة 0-3 لتكون بمثابة النهاية.

واقتصرت فترة المدرب الكرواتي مع «العميد» والذي تولى المهمة رسمياً في 17 أكتوبر 2019، بعد البداية السلبية للأزرق على صعيد الدوري، على نحو 475 يوماً قاد خلالها «الأزرق» في المسابقات المحلية، ليحقق في موسمه الأول نتائج إيجابية على صعيد مسابقتي الدوري، وكأس الخليج العربي على التوالي، قبل تتويجه بلقب كأس الخليج العربي 2019- 2020.

وأشرف كرونسلاف رسمياً على «العميد» في 40 مباراة من بينها 30 مباراة في دوري الخليج العربي موسمي 2019- 2020 و2020- 2021، و7 مباريات في كأس الخليج العربي، إضافة إلى 3 مباريات في المسابقة «الأغلى» كأس رئيس الدولة.

ويعد التتويج بلقب كأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي 2-1 في نهائي الموسم الماضي الإنجاز الأبرز، بعدما ودع الفريق كأس رئيس الدولة من الدور الأول في الموسم ذاته، علاوة على احتلاله المركز السادس في ترتيب الدوري بنهاية الجولة 19، قبل قرار الإلغاء بسبب جائحة كورونا.

وفي الموسم الحالي، قاد كرونسلاف «رغم تأرجح المستوى» العميد، إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة بعد تخطي الوحدة بركلات الترجيح 4-2 في دور الـ16، وعجمان 2-0 في ربع النهائي، ليضرب موعداً مع الشارقة في مباراة نصف النهائي في 22 فبراير الحالي، في المقابل دشن «الأزرق» حملة الدفاع عن لقب كأس الخليج العربي من الدور ربع النهائي بتخطيه الفجيرة بصعوبة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما ستكون مباراتاه في نصف النهائي أمام كلباء.

وعلى النقيض، لم تشفع البداية الجيدة لكرونسلاف مع العميد بالدوري في الاستمرارية، بعد أن بدأ تراجع النتائج بداية من الخسارة 1-2 أمام الشارقة في الجولة السادسة، ليتعثر بعدها بالتعادل 3-3 مع كلباء في الجولة 8، والخسارة 1-2 أمام العين في العاشرة، ليفشل بعدها في الفوز في ثلاث مباريات بالتعادل 2-2 مع الوحدة والخسارة 0-1 و0-3 أمام شباب الأهلي والجزيرة.



أرقام في مشوار كرونسلاف مع «العميد»

475 يوماً في قيادة الأزرق

40 مباراة في كل المسابقات

1 لقب وحيد بالتتويج بكأس الخليج العربي

23 فوزاً في كل المسابقات

7 تعادلات

10 خسارات