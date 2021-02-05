«الآسيوية» تحدد وجهة «عموري» الجديدة

منير رحومة (دبي)

علمت «الاتحاد» أن عمر عبد الرحمن الذي فسخ عقده مع الجزيرة مؤخراً، حدد خيار المشاركة في دوري أبطال آسيا كشرط للتعاقد مع نادٍ جديدٍ، وذلك رغبة منه في العودة بقوة للمنافسة على الألقاب والبطولات المحلية والقارية، في محطته الكروية المقبلة.

وبعد أن تلقى العديد من الاتصالات من أندية محلية وسعودية، فضل اللاعب التأني في دراسة العروض حتى يختار الوجهة الأنسب له، والتي تلبي طموحاته المستقبلية، وتساعده على استعادة توهجه، حيث استأنف اللاعب برنامجه التأهيلي في دبي، وينتظر أن يعود قريباً إلى الملاعب وخوض التدريبات، بعد فترة علاج طويلة للتخلص من الإصابة التي تعرض لها. وتفيد المتابعات مراقبة عدد من مسؤولي الأندية خلال الأيام الماضية للاعب، ومتابعة حالته الصحية، وجمع كل المعلومات الدقيقة عن برنامج التأهيل وموعد عودته لخوض المباريات قبل حسم قرارها بالتعاقد معه، وذلك في ضوء موقف عمر عبد الرحمن باعتباره لاعباً حراً ويحق له الانتقال إلى أي نادٍ، حتى بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية اليوم، وذلك حتى الثاني من شهر مارس المقبل.