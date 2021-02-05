طاهرة شهدادي تهدي إسطبلات الكمدة كأس حتا للقدرة

محمد حسن (دبي)

خطفت إسطبلات الكمدة الأضواء، خلال سباق حتا للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 110 فرسان وفارسات يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، ووضعت أولى بصماتها هذا الموسم بتسجيل فوزها الأول عبر فارستها طاهرة إبراهيم شهدادي، كما نالت إسطبلات الكمدة أيضاً المركز الثالث في السباق.

وشهد السباق تنافساً قوياً، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المراحل النهائية، واستطاعت بطلة السباق أن تقود الصدارة بدءا من المرحلة الثالثة، ونجحت في الحفاظ عليها بكل أريحية خلال المرحلة الرابعة والأخيرة.

ونجحت طاهرة شهدادي في تسجيل فوزها الثاني في مسيرتها، بعد أن قطعت المسافة الكلية للسباق على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي» بزمن وقدره 4:19:21 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 27.76 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «صامد» من إسطبلات «اس اس» بزمن قدره 4:22:18 ساعة، فيما حل في المركز الثالث أحمد صالح الشحي على صهوة «سانيسغنس موازان»، وهي أيضاً لإسطبلات الكمدة بزمن قدره 4:31:37 ساعة.

وعقب ختام السباق، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل، كما تم تخصيص جوائز نقدية قيمة، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، ونال الرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر مبلغ 30 ألف درهم.

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في الساعة السابعة من صباح اليوم سباق كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 120 كلم، وتم تقسيم المسافة إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى تم ترسيمها باللون الأصفر، وتبلغ مسافتها 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 35 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها باللون الأزرق 25 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

توب 5

1 - طاهرة إبراهيم شهدادي (الكمدة)

2 - منصور سعيد الفارسي (اس اس)

3 - أحمد صالح الشحي (الكمدة)

4 - فيدريكو فيربر (العين)

5 - راشد سعيد الكتبي (اس اس)