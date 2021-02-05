مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل في ضيافة اللبسة

عبدالله عامر (اللبسة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق صباح غد بمنطقة اللبسة في إمارة أم القيوين، فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ومزاينة الإبل «اللبسة 2021»، والذي يقام للعام العاشر على التوالي، بمشاركة واسعة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتدشن مساء منافسات فئة «الحقايق» تحديات المطايا على مدار 20 شوطا خصصت لها جوائز نقدية قيمة تصل لخمسين ألف درهم للفائزين في أشواط الأبكار والجعدان، والتي ستركض من خلالها المطايا لمسافة خمسة كلم.

وتشمل منافسات المهرجان، والذي يستمر حتى الخميس المقبل سباقات الهجن، ومسابقتي مزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي، وخصصت تحديات سباقات الهجن لفئات الحقايق واللقايا والأيذاع والثنايا والحول والزمول، تتنافس خلالها هجن الجماعة على مدار 170 شوطا للفوز بـ 12 رمزا..

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا، حيث يحصل أصحاب الناموس على كأس ومليون ونصف المليون درهم لأشواط الأبكار، وكأس ومليون درهم لأشواط الجعدان، فيما ينال الفائزون في اليوم الختامي المخصص للحول والزمول سيف و3 ملايين درهم لشوط الحول الرئيسي وسيف ومليوني ونصف المليون درهم لشوط الحول المحليات، كما خصصت اللجنة المنظمة بندقية ومليونا درهم لشوط الزمول الرئيسي وبندقية ومليون ونصف المليون درهم لشوط الزمول المحليات، أما جوائز مسابقة المحالب التي انطلقت امس الأول فيحصل الفائز بالمركز الأول في شوط «عرابي» محليات مفتوح على 100 ألف درهم وفي شوط «خواوير» محليات مفتوح ينال البطل 100 ألف درهم، وفي منافسات المزاين والتي تفتتح اليوم يحصل الفائزين في فئات المفاريد والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول لأشواط الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح على 50 ألف درهم، وينال الفائزون في أشواط الشرايا لأبناء القبائل محليات 50 ألف درهم، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة لبقية الفائزين إلى المركز العاشر.

ويحظى أبناء الإمارة التي تحتضن المنافسات بأشواط خاصة في سباقات الهجن، حيث تكون أول أربعة أشواط في الفترة الصباحية من المهرجان مخصصة لهم لتوفير فرص التنافس والتحدي للفوز بالناموس في بداية انطلاقة المنافسات.

يذكر أن فعاليات النسخة الأولى للمهرجان انطلقت خلال عام 2012 في منطقة السوان في إمارة رأس الخيمة، وواصل المهرجان سلسلة دوراته السنوية ونجاحاته بمشاركات متميزة من ملاك الهجن ومضمريها من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأقيمت عام 2013 الدورة الثانية في منطقة اللبسة بإمارة أم القيوين، فيما كانت محطته الثالثة عام 2014 في مدينة الذيد بإمارة الشارقة، وعام 2015 استضاف الدورة الرابعة ميدان التلة في إمارة عجمان،، وخلال عام 2016 أقيم المهرجان في منطقة السوان برأس الخيمة، بينما احتضن ميدان اللبسة منافسات نسخة عام 2017، أما نسخة 2018 فقد استضافها ميدان الذيد، وفي عام 2019 شهد ميدان التلة النسخة الثامنة، وفي عام 2020 العام أقيمت الدورة التاسعة على أرضية ميدان السوان.

شهد المهرجان في مختلف دوراته السابقة مشاركات وإقبالا محليا وخليجيا متميزا من قبل ملاك الإبل ومضمريها ومحبي هذه الرياضة التراثية والموروث الأصيل بجانب مستوى التنظيم والاستضافة.

ويشكل المهرجان ملتقى سنوياً رياضياً وتراثياً لمحبي هذه الرياضة الأصيلة وملاك الإبل والمضمرين، فيما يهدف إلى المحافظة على هذا الموروث الإماراتي والخليجي والعربي الأصيل امتداداً للنهج الذي أرساه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الاهتمام والمحافظة على تراث الآباء والأجداد الذي يعد جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة الدولة، والذي يسعى الجميع على المحافظة على هذه المكتسبات وتوثيقها، ونقلها إلى الأجيال.