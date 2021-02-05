منتخب الجودو ينتظم في معسكر تل أبيب

أبوظبي (الاتحاد)

انتظم منتخب الجودو الأول في معسكره التدريبي المشترك المقام حاليا في تل أبيب بدعوة من نظيره الإسرائيلي، استعداداً للمشاركة في بطولة تل أبيب جراند سلام التي تقام، في الفترة من 18- 20 فبراير الحالي، بإشراف الاتحاد الدولي، وبمشاركة 492 لاعباً ولاعبة.

يشرف على تدريب منتخبنا المولديفي الجديد باكال فياسيسلاف، وتضم قائمة الفريق اللاعبين فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن«73» كجم في دورة الألعاب الآسيوية الماضية التي أقيمت في إندونيسيا، وإيفان ريمارينكو الذي يشارك في وزن تحت 100 كجم، وتأتي المشاركة ضمن برنامج إعداد المنتخب، الذي يتواصل بالتواجد في جميع الاستحقاقات الدولية حتى انطلاق أولمبياد طوكيو 23 يوليو المقبل.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو سفير الصداقة والسلام والإنسانية بالاتحاد الدولي: تلبية دعوة الاتحاد الإسرائيلي تعتبر رسالة محبة وسلام، وتعزيزاً لدور الرياضة في نشر مفهوم التسامح، وترسيخ مبدأ السلام بين الشعوب، وتوطيدا لعلاقات الشباب الذي يمثل المستقبل الزاهر، كما أنها تمثل بداية لتعاون رياضي شامل يسهم في خلق صداقات بين شباب البلدين في مختلف المجالات، وهذا يتطلب العمل سويا من أجل ترجمه شعار التسامح والصداقة والمحبة والسلام، وهو الشعار الذي رفعته قيادتنا الرشيدة ببناء جسور الصداقة مع جميع شعوب العالم.