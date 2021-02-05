«مهيب» يتجاوز «مشاكل» في ميدان

دبي (الاتحاد)

لم يسجل المهر «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مفاجأة عندما فاز بسباق الألفي جينيز الإماراتي «قوائم»، والذي جري بمضمار ميدان والمخصص للأمهار والمهرات في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة الميل.

وتسلل «مهيب» بإشراف نيكولاس باشلارد، وقيادة ريان كوارتولو، ببراعة في عمق المستقيم، وتمكن ابن «فلاتر»، من خطف الفوز بفارق عنق عن «مشاكل»، بعد فاصل من الإثارة والتشويق، وتمكن من قطع المسافة في زمن وقدره 1:36:46 دقيقة.

وحققت خيول جودلفين ثنائية في الحفل الذي تألف من 6 أشواط، حيث افتتح «دبي فيوتشر»، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة فرانكي ديتوري، الفوز في الشوط الثاني لمسافة 2810 متر على لقب كأس ميدان مسجلاً 2:54:90 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني عبر «مان اوف بروميس» بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة وليام بيوك، في الشوط السادس والختامي لمسافة 1200 متر «عشبي» على لقب دبي سبرنت، متفوقاً بفارق 3 أطوال عن «فاينال سونج»، مسجلاً زمناً وقدره 1:09:26 دقيقة.

وتفوق «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، بفارق 2,25 طول عن غريمه «امبورتانت ميشن» في الشوط الأول لمسافة 1200 متر على لقب ميناء راشد، مسجلاً 1:10:44 دقيقة.

وحصد «توبر بيل» لعلي وعبد الله الشعفار، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن، ثمار جهوده بالفوز بفارق 1,25 طول عن «لاست سنست»، في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر على لقب ميدان كلاسيك التحضيري «عشبي» ومسجلاً 1:24:21 دقيقة.

وحقق المدرب المخضرم ساتيش سيمار ثنائية مستحقة، حين أسرج «سيكريت امبشن» لناصر عسكر، وقيادة تاج اوشي، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب فاير بريك ستيكس، متفوقاً بفارق 3,75 طول عن «هايبوثيتكال» ومسجلاً 1:36:12 دقيقة.

قائمة الأبطال

1- كانفاسد

2- دبي فيوتشر

3- مهيب

4- سيكريت امبشن

5- توبر بيل

6- مان اوف بروميس