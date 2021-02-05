أشرعة «أدنوك» ترفرف على كورنيش أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت غداً سباق أدنوك للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً على كورنيش العاصمة لمسافة ثمانية كيلو مترات من ميناء الصيادين، وصولاً لقرب مقر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بمشاركة 50 محملاً شراعيا، وتقتصر المشاركة على فئة الشباب فقط، ويقام الحدث وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أبرزها إجراء فحوصات الكشف عن الوباء لجميع المشاركين، وكذلك العاملين وكافة الأفراد الذين لهم علاقة بالتنظيم، إضافة إلى ضرورة وجود مسافة أمنة بين المحامل بحيث لا تقل عن عشرين متراً.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت نصف مليون درهم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى تحفيزاً للشباب على التواجد والمشاركة في هذا المحفل التراثي، ويحصل البطل على 30 ألف درهم، فيما يحصل وصيفه على 27 ألف درهم وصاحب المركز الثالث على 25 ألف درهم.

وأطلق النادي اسم شركة بتروك أبوظبي الوطنية «أدنوك» على سباق الجولة الثانية لفئة 22 قدماً كونها شريكاً رئيساً في مختلف الأحداث التي ينظمها النادي، وتعد واحدة من المؤسسات الوطنية الداعمة للتراث البحري الأصيل وتعمل دوماً من أجل الحفاظ عليه وتأصليه في نفوس الشباب من خلال الشراكة مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وعبر ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فخره بالشراكة الناجحة مع «أدنوك»، مؤكداً أن شركة بترول أبوظبي الوطنية تعد شريكاً هاماً ورئيسياً في مختلف الأحداث التي ينظمها النادي وفي كل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

وقال: ليس غريباً على أدنوك أن تكون حاضرة في قلب تراث الوطن كونها جزءاً من هذا الوطن الغالي، ولا يفوتها دوماً دعم المؤسسات الرياضية من أجل تحقيق أهدافها المرجوة بالحفاظ على تراث الأباء والأجداد ونشره بين الأبناء.

وأعرب المهيري عن ثقته التامة في خروج السباق بشكل ناجح وبالشكل الذي يليق باسم المؤسسة الوطنية التي يحمل اسمها، مشدداً على أن السباق يقام وفق إجراءات احترازية مشددة لا تهاون فيها على الإطلاق من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.