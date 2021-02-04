التعادل يفرض نفسه على قمة «العنابي» و«الملك»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

فرض التعادل الإيجابي بهدف لهدف نفسه على قمة الوحدة والشارقة على استاد آل نهيان بأبوظبي، في اليوم الأول من الجولة 15 لدوري الخليج العربي، وحمل التعادل الرقم 17 في تاريخ مواجهات الفريقين التي بلغت 67 مباراة في المسابقة.

تقدم لوان بيريرا لـ«الملك» في الدقيقة 30 محرزا هدفه الأول هذا الموسم، بينما أدرك عمر خريبين التعادل لـ «العنابي» في الدقيقة 48 محرزاً هدفه الثالث في المباراتين اللتين خاضهما بقميص العنابي والسادس له في مرمى الشارقة بالذات، حيث سبق له أن زار مرماه 5 مرات بقميص الظفرة، وبالنتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتا، بينما بلغ الشارقة النقطة 36 في قمة الترتيب.

وفي نفس الجولة فاز بني ياس على الفجيرة بهدفين مقابل هدف، تقدم الفجيرة في المباراة، بهدف الوافد الجديد كوتينهو في الدقيقة 13 من تسديدة صاروخية، فيما سجل هدفي السماوي المدافع حسن المحرمي في الدقيقة 48 والمهاجم بيدرو في الدقيقة 78.

واستعاد النصر ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الثلاث الماضية، بالفوز على خورفكان 2-1، وافتتح توزي التسجيل للنصر في الدقيقة 72، وأدرك «النسور» التعادل عبر البرازيلي دودو في الدقيقة 86، وحسم الوافد الجديد الجزائري مهدي عبيد المنضم حديثاً المباراة للنصر المباراة بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 3+90.



رازوفيتش يهنئ لاعبيه والعنبري يركز على العين

هنأ الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، لاعبيه على الأداء، بعد التعادل مع الشارقة اليوم بهدف لكل فريق، في المباراة التي استضافها استاد آل نهيان بالجولة 15 من دوري الخليج العربي، وقال: ما قدمه الفريق يجب أن نقوم به في كل مباراة، لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا في المباراة، والتي كانت كفيلة بحسم النتيجة، الفريقان قدما مباراة كبيرة، وأنا سعيد بالمستوى الذي ظهر به فريقي، أما إهدار الفرص فهذا أمر يجب أن نعمل عليه بصورة أكبر في الفترة المقبلة.

من جهته قال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة: تعادلنا في مباراة مهمة، والآن يجب علينا التركيز على المباريات المقبلة بشكل أكبر.

يذكر أن الشارقة يلتقي العين في الجولة 16 من الدوري، بينما يواجه الوحدة شباب الأهلي.