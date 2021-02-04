180 فارساً في «حواجز الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق عصر اليوم فعاليات بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز في نسختها الحادية والعشرين - فئة النجمتين، بمشاركة 18 دولة عربية وأجنبية، ورصدت اللجنة المنظمة 350 ألف درهم جوائز مالية للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة، ويقدر عدد الخيول بنحو 250 خيلاً، ويشارك بها حوالي 180 فارساً وفارسة، من الإمارات، البحرين، بيلاروسيا، بوليفيا، كندا، الدنمارك، مصر، المملكة المتحدة، بولندا، أيرلندا، إيطاليا، الأردن، الكويت، لبنان، النرويج، فلسطين، روسيا، وسوريا.

وتقام المنافسات على مدى يومين، على ميدان الصالة المغطاة مكيفة الهواء، والميدان الرملي الخارجي، وتشتمل على ستة أشواط دولية، أربعة منها من فئة النجمتين، وشوطان من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 ـ 7 سنوات، بالإضافة إلى ستة أشواط محلية تقام بواقع شوطين في كل يوم، ويشارك فيها الفرسان المبتدئون، والأشبال والناشئون (الجونيورز)، وفرسان الفئة الثانية، وخيول القفز الصغيرة عمر 4 ـ 5 سنوات.

وسيقام اليوم الشوط الأول على الميدان الخارجي وهو الترحيبي للخيول الصغيرة، بمواصفات شوط خاص من مرحلتين، على حواجز ارتفاعها 120 ـ 130 سم وبجوائز مالية قدرها 10 آلاف درهم، وشوط بمواصفات خاصة من مرحلتين، صمم مساره بحواجز يصل ارتفاعها حتى 130 سم، فيما يقام الشوط الثالث على الميدان الخارجي أيضاً، وهو المؤهل لشوط الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يصل ارتفاعها إلى 145 سم، وجوائز مالية قدرها 131.600 درهم.

وفي ثاني أيام البطولة يقام الشوط الرابع على ميدان الصالة المغطاة، الختامي لفئة الخيول الصغيرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، على حواجز ارتفاعها 125 سم للخيول عمر 6 سنوات، و135 سم للخيول عمر 7 سنوات، وجوائزه 15 ألف درهم.

ويقام الشوط الخامس على الميدان الخارجي، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز يصل ارتفاعها 135 سم، وبجوائز مالية قدرها 25 ألف درهم، وتختتم البطولة بشوط الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز يصل ارتفاعها إلى 145 سم، وجوائز مالية قدرها 131.600 درهم.