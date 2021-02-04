العين وشباب الأهلي.. «كلاسيكو» الإثارة المضمونة

العين (الاتحاد)

تختتم الجولة الـ 15 من دوري الخليج العربي اليوم بـ 4 مواجهات، يبرز خلالها مواجهة العين مع شباب الأهلي، والتي تبقى مهما اختلفت الظروف وتغيرت المعطيات «كلاسيكو» حافلاً بالإثارة دائماً، وهو الأمر الذي تترقبه الجماهير الليلة في الجولة «15»، خصوصاً أن الفريقين يتمسكان بتحسين موقعهما على لائحة الترتيب والسعي لتحقيق فوز سيكون له أثر معنوي.

وما يؤكد المعطيات أن نتيجة التعادل السلبي لم تظهر طوال 23 مباراة سابقة بين الفريقين في دوري الخليج العربي، وشهدت تسجيل 72 هدفاً، ويتفوق «الزعيم» بأكثرية الفوز في مواجهة «الفرسان» بعصر الاحتراف، برصيد 11 فوزاً.

فيما يعد شباب الأهلي أكثر فرق دوري الخليج العربي تسديداً هذا الموسم بـ 185 محاولة، يليه العين بالذات برصيد 176 تسديدة، و11 من آخر 14 هدفاً سُجلت في مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي كانت بالشوط الثاني، لتكون جميعها مؤشرات حول الأداء الهجومي من الفريقين.

ويغيب عن العين لاعبه بندر الأحبابي الموقوف مباراتين بعد المواجهة الماضية أمام خورفكان، فيما سيتواجد التوجولي لابا الذي تعول عليه الجماهير من أجل استعادة مستوياته السابقة، بعدما كان سجل في شباك خورفكان في الجولة الماضية، مع مطالبة الأنجولي ويلسون إدواردو بالمزيد عقب تجديد الثقة به خلال سوق الانتقالات الشتوية، مع ترقب احتمالية مشاركة أولى للياباني ناكاجيما صفقة الفريق الجديدة.

من جانبه، يتسلح شباب الأهلي بمعنويات مرتفعة عقب تتويجه بكأس سوبر الخليج العربي، وبلوغه نصف نهائي كأس الخليج العربي، إلى جانب نتائجه الإيجابية بالدوري عقب تولي مهدي علي المهمة، الذي نجح بالوصول للتوازن المطلوب خلال شهر يناير الماضي.