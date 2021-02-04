الوصل وحتا.. الثوب الجديد

مراد المصري (دبي)

يلتقي الوصل وحتا اليوم على استاد زعبيل في الجولة «15» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة عنوانها «الشكل الجديد»، وذلك بالنظر لمعطيات الفريقين التي تضع الجميع أمام مشاهدة تغييرات بالجملة في التشكيلة الأساسية في صفوف الفريقين.

ويعاني «الإمبراطور» غيابات عديدة في أوراقه الأساسية لأسباب مختلفة، وهو ما جعله يشرك وجوهاً جديدة، ويمنح الفرصة لوقت أكبر للاعبين آخرين، فيما يتوقع أن يجري «الإعصار» تغيراً جذرياً على تشكيلته بعدما قام بضم 10 لاعبين خلال الانتقالات الشتوية، منها تغيير الرباعي الأجنبي، مما يرشحه للمنافسة على تحقيق المفاجأة، رغم أن الأرقام تشير لعدم خسارة الوصل في جميع مبارياته السابقة أمام حتا، وسط تألق من فابيو ليما الذي يحاول العودة بالوقت المناسب للقاء، وهو الذي ساهم في 9 أهداف في اللقاءات السابقة بين الفريقين بتسجيل 8 وصناعة هدف آخر.