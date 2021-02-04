اتحاد كلباء وعجمان.. «ذكريات السداسية»

فيصل النقبي (كلباء)

تخيم أجواء السداسية التي سجلها «النمور» في شباك «البرتقالي» بالموسم الملغى، على مجريات اللقاء المقرر بينهما اليوم، حيث شهدت مباراة الذهاب على نفس الملعب في الموسم الماضي تألقاً واضحاً للثنائي المواطن في صفوف «النمور» وليد عمبر وأحمد عامر النقبي، اللذان سجلا 4 أهداف من الأهداف الستة في غياب الهداف مالابا، ولم ينجح عجمان في آخر ثلاثة لقاءات جمعت الفريقين في الدوري في تحقيق أي انتصار على كلباء، وهذا يعكس الواقع الفني بينهما والفارق في جدول الترتيب الحالي، حيث يعود آخر فوز للبرتقالي إلى شهر أكتوبر 2018

ونجح كلباء بتحقيق الفوز بالدور الأول عبر الهداف مالابا، الذي يستعد لزيارة الشباك مرة أخرى رغم التغير الفني بشكل شبه جذري بصفوف عجمان، مع الإضافات الجديدة التي استعان بها الفريق في الانتقالات الشتوية.