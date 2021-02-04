الظفرة والجزيرة.. المهمة الثقيلة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يتسلح الظفرة بروح عدم الخسارة أمام الجزيرة في آخر 3 مباريات جمعت الفريقين، في مباراتهما اليوم بالجولة 15 من دوري الخليج العربي، حيث تعادلا بالدور الأول هذا الموسم، بينما أقصى الظفرة منافسه من ربع نهائي ودور الـ16 في بطولة كأس رئيس الدولة في النسختين «الُملغاة» والحالية.

ويدخل الظفرة المباراة بعد تغييرات عديدة، أهمها عودة نجمه السابق السنغالي ماكيتي ديوب، الذي سبق له زيارة مرمى الجزيرة بالذات 6 مرات، وسيكون في تحدٍ كبير مع النجم علي مبخوت هداف مواجهات الفريقين بـ9 أهداف في مرمى «الفارس»، الذي يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات التي غاب في آخر 4 جولات من المسابقة والتقدم نحو المنطقة الدافئة، فيما تكتسب المباراة أهمية خاصة لـ«فخر أبوظبي»، الذي ينافس بقوة على البطولة ويسعى للضغط أكثر على الشارقة المتصدر.

ورغم فارق الإمكانيات بين الفريقين وظروفهما قبل اللقاء، تبقى المواجهة دائماً حافلة بالإثارة والأهداف التي لم تغب في 29 مباراة جمعتهما بالمسابقة عبر التاريخ، فضلاً عن القوة الهجومية الضاربة في الطرفين، والتي ستجعل خطي الدفاع والحارسين في اختبار صعب وتحت ضغط كبير جداً طيلة الـ90 دقيقة.