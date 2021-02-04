انتقالات «المقيمين».. الصيد الثمين

دبي (الاتحاد)

شكلت انتقالات «اللاعبين المقيمين» السوق الأكثر رواجاً في «الميركاتو الشتوي»، للموسم الثاني على التوالي، بعدما شهدت فترة القيد والتسجيل الثانية التي أسدل عليها الستار الاثنين الماضي، نحو 18 انتقالاً لفئة المقيمين على صعيد أندية المحترفين في الفريقين الأول وتحت 21، مقابل 19 لاعباً في «الميركاتو الشتوي» خلال الموسم الماضي.

وباستثناء أندية بني ياس، العين، والفجيرة، سعى 11 نادياً إلى تعزيز صفوفها في الانتقالات الشتوية، على صعيد المقيمين سواء بالانتدابات الجديدة، أو على مستوى الانتقالات الداخلية، إضافة إلى تصعيد اللاعبين المقيمين من فرق المراحل السنية وإعادة القيد.

وتمثلت أبرز الانتقالات الداخلية على صعيد المقيمين، في ضم عجمان للبرازيلي ليت مهاجم شباب الأهلي على سبيل الإعارة، بعد التألق اللافت للأخير في دوري تحت 21 عاماً مع «الفرسان»، بتسجيله 15 هدفاً في الموسم الماضي وضعته في «وصافة الهدافين».

وضم الظفرة المهاجم الأرجنتيني بيدرو بافلوف المنتقل من الوحدة، بعد خوضه نحو 9 مباريات مع «العنابي» في موسمين على التوالي، فيما ضم حتا لاعب الوسط المصري حسام محمد المنتقل من الوحدة أيضاً، وقيد خورفكان المهاجم البرازيلي كايو روزا المنتقل من الشارقة.

وبرز في قائمة «الوجوه الجديدة»، على صعيد اللاعبين المقيمين، ضم شباب الأهلي لاعب الوسط البرازيلي يوري سيسار وقيده في فريق 21، وضم الوحدة جواو ماركوس، وفيليب الميدا «الشارقة»، لويز هنريكي «الوصل»، هينريكوس جيراردوس «اتحاد كلباء»، محمد بوهيرافا وأيوب الراجي «الظفرة»، أندرى نونيس «خورفكان»، وأعاد النصر قيد لاعبه نسيم هساس، فيما صعد الجزيرة لاعبه محمد المغاوري لفريق 21.

المقيمون في «ميركاتو الشتاء»

8 أندية دوري الخليج العربي

10 دوري تحت 21 عاماً

11 أندية دوري الدرجة الأولى

9 دوري الشباب