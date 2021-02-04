5 فئات في تحدي أم القيوين للدراجات

دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد الدراجات الهوائية غدا سباقاً بأم القيوين، وهو أحد السباقات الرسمية المهمة التي ينظمها الاتحاد للأندية والهواة من المواطنين والمقيمين برعاية مجموعة المدينة الآمنة، والذي ينطلق في قلب إمارة أم القيوين، وبالتحديد من أمام مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا في كورنيش أم القيوين القديم لمسافة 78.4 كم على شكل دورات بمعدل 11.2 كم للدورة الواحدة.

يقام السباق لخمس فئات هي فئتي الأندية رجال وتحت 23 سنة وفئتي الهواة المواطنين تحت وفوق 40 سنة والفئة الخامسة هي فئة الهواة من المقيمين، ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة مميزة تتجاوز أكثر من 120 دراجاً، يمثلون الفئات الخمسة المشاركة في السباق.