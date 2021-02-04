5 مباريات في الجولة 11 لدوري الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

سيكون الطريق ممهداً أمام فريق بني ياس لتعزيز صدارته الحالية لدوري الرجال للكرة الطائرة حينما يواجه الظفرة صاحب المركز الأخير على ملعب صالة «السماوي»، ضمن الأسبوع 11، ويعزز فارق النقاط الكبير بين «السماوي» المتصدر برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات و«فارس الظفرة» الذي فشل في تحقيق الفوز في 10 مباريات من أفضلية أصحاب الأرض لبلوغ النقطة 30.

ويخوض حتا «الرابع» اختباراً صعباً أمام ضيفه شباب الأهلي «الثالث» في مواجهة مثيرة، حيث يرغب «الاعصار» تعويض خسارة الجولة الماضية أمام بني ياس 1-3 في الوقت الذي يتطلع فيه «الفرسان» مواصلة الظهور الإيجابي، بعد الفوز على النصر 3- صفر في الجولة ذاتها.

ويلتقي في بقية المباريات، النصر والجزيرة، فيما يستضيف الوحدة الوصل، ويلعب العين صاحب المركز الخامس والمنتشي بفوزه على الوحدة 3-0 في الجولة الماضية في ضيافة عجمان السادس، بعد خسارته أمام الجزيرة 1-3 في الجولة الماضية.