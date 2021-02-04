إنتراخت يحلم بعقد نهائي لـ «يوفيتش»

القاهرة (الاتحاد)

أبدت إدارة نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني رغبتها في الاحتفاظ بالنجم الصربي الهداف لوكا يوفيتش الذي عاد بعقد إعارة من نادي ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم. ويواصل يوفيتش تألقه في الدوري الألماني «البوندسليجا»، ونجح في تسجيل 3 أهداف في أول 4 مباريات شارك فيها، وهو ما لم يفعله في عام ونصف العام مع ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني.

وفتح فريدي بوسيتش المدير الرياضي لنادي إنتراخت الباب أمام احتمال العودة النهائية ليوفيتش، بتحويل عقد الإعارة إلى شراء نهائي من النادي الملكي، ولكنه لم يشأ أن يستبق الأحداث، وقال في تصريحات صحفية نقلها موقع «ياهو سبورت»: لا يمكن لأحد حتى الآن أن يتكهن أو يتوقع ما سيحدث في الصيف القادم، وما إذا كان يوفيتش سيعود للريال أم أن الأمر سينتهي بإبرام عقد بيع نهائي. وأضاف قائلاً: نحن نتحمس لفكرة الاحتفاظ بهذا النجم الصربي الهداف بصفة نهائية، ولكن لا بد أن نتعامل مع الأمر بحذر، وإن كان أبدى تفاؤله بإمكانية إتمام الصفقة، نظراً للعلاقة الطيبة التي ترتبط بين الناديين الألماني والإسباني.