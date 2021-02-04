«البلديات والنقل» تنظم «طواف أبوظبي» بمشاركة 60 دراجاً

أبوظبي (وام)

نظمت دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، وشركـة مدن العقارية، وفريق أوس التطوعي «طواف أبوظبي»، بمشاركة أكثر من 60 دراجاً من نخبة دارجي الإمارة، وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز أسلوب الحياة النشط في الإمارة، وإبراز وجهاتها ومعالمها السياحية.

وشهدت الجولة التوقف في عدد من الوجهات والمعالم التاريخيـة والتراثيـة والثقافيـة والسياحيـة، مثل واحة الكرامة، والكورنيش، وبرج محمد بن راشد، وقصر الحصن، ومنطقة كاسر الأمواج، وقصر الإمارات، وقصر الوطن، وجامع الشيخ زايد الكبير.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثانية من الطواف في الساعة التاسعـة صباح 13 فبراير من جزيرة الحديريات، مروراً بعدد من المحطات التي تشمل جزيرة ياس وبيت العائلة الإبراهيمية، والاتحاد أرينا، وممشى السعديات ومتحف اللوفر أبوظبي والغاليريا مول، وحديقـة الفي وقصر الإمارات، وقصر الوطن.

من جانبـه قال حمد المطوع، المدير التنفيذي لقطاع العمليات بدائرة البلديات والنقل: «تدعم الدائرة جميع المبادرات التي تعزز أسلوب الحياة النشط وجاهزيـة البنية التحتيـة الملائمـة من طرق حديثــة ومسارات للمشاة والدراجات الهوائيـة التي تبلغ أكثر من 300 كيلومتر مربع، وفق أفضل الممارسات العالمية».

وفي تعليق له قال أحمد الشيخ الزعابي مدير إدارة التنفيذ في شركة مدن العقارية: «نحرص في شركة مدن العقارية على تعزيز أسلوب الحياة النابض في العاصمة من خلال تنظيم فعاليات رياضية وترفيهية تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء، إضافة إلى إبراز التنوع السياحي والثقافي الذي تختزله الإمارة».

ولضمان سلامة جميع المشاركين ومجتمع إمارة أبوظبي بشكل عام، أعلن مركز النقل بالتعاون مع مديريـة المرور في شرطة أبوظبي، إغلاق وتحويل مسارات المركبات أثناء الفعاليـة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وتوفير سيارات إسعاف، تحسباً لأي طارئ.