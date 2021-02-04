اتفاقية بين «أبوظبي الرياضي» ومبادلة لرعاية طواف الإمارات 2021

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة مبادلة للاستثمار، اتفاقية ترعى بموجبها شركة «ستراتا للتصنيع» إحدى شركات مبادلة، المرحلة الثالثة من النسخة الثالثة لطواف الإمارات 2021 الذي يقام على سبع مراحل خلال الفترة من 21 – 27 فبراير الجاري، ويعد السباق الافتتاحي لموسم سباقات 2021 والسباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار.

وبموجب هذه الاتفاقية، ترعى شركة «ستراتا للتصنيع» المرحلة الثالثة من طواف الإمارات التي تمتد لمسافة 166 كم، ومن المقرر أن تنطلق هذه الجولة من المقر الرئيسي للشركة في مطار العين الدولي نحو قمة جبل حفيت، مروراً بالعديد من أبرز المعالم في مدينة العين.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية توقيع هذه الاتفاقية، موضحاً أن دعم مبادلة المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية، يعكس قيم الشركة الحقيقية وسعيها نحو الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والدور الوطني وتحقيق التكامل في الشراكات، بما يؤكد حضورها الدائم في تقديم الدعم والتشجيع وتحفيز المجتمع على النمط الرياضي الصحي والممارسات الإيجابية، معرباً عن شكره لمبادلة لحرصها على رعاية طواف الإمارات.

من جانبه قال حميد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: «فخورون بشراكتنا مع طواف الإمارات، هذه الشراكة التي تندرج في إطار حرصنا على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع داخل دولة الإمارات وخارجها، ونتطلع من خلال هذه الرعاية، إلى إلهام وتحفيز الجيل الجديد من الرياضيين لتحقيق الإنجازات، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي. ويسرنا أن تنطلق المرحلة الثالثة من طواف الإمارات من مقر شركة ستراتا؛ منشأتنا الرائدة في مجال التصنيع بمدينة العين».

يشار إلى أن شركة «ستراتا» تأسست عام 2009 وبدأت عملياتها التشغيلية عام 2010. وتعمل الشركة على ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي متكامل لصناعة الطيران، وكانت الشركة قد أبرمت عقود شراكة مع شركات رائدة في مجال تصنيع معدات الطائرات الأصلية على مستوى العالم، من بينها «بوينج»، و«إيرباص»، و«ليوناردو – فينميكانيكا لصناعة هياكل الطائرات»، فضلاً عن أنها مورد رئيسي لشركات «بيلاتوس» المحدودة للطائرات، و«سابكا» لصناعة الطيران و«ساب» لصناعة الطائرات.