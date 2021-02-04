بني ياس «عقدة» الفجيرة بـ«الفوز الخامس»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد بني ياس تفوقه التاريخي على الفجيرة في عصر الاحتراف بتحقيقه الفوز الخامس بهدفين مقابل هدف واحد في ثمان مواجهات جمعت الفريقين في دوري الخليج العربي، لم يتمكن خلالها الفجيرة من الفوز مطلقاً فيما كان التعادل حاضراً في ثلاث مباريات.

وحافط بني ياس على مركزه الثالث رافعاً رصيده للنقطة 29، ليتجاوز هزيمة الوصل في الأسبوع الماضي.

تقدم الفجيرة في المباراة التي جاءت ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من البطولة بهدف الوافد الجديد كوتينهو في الدقيقة 13 من تسديدة صاروخية، فيما سجل هدفي السماوي المدافع حسن المحرمي في الدقيقة 48 والمهاجم بيدرو في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة صعود مهاجم السماوي جواو بيدرو لصدارة هدافي دوري الخليج العربي بتسجيله الهدف 11 هذا الموسم ليشارك ثنائي الشارقة ويلتون سواريز وإيجور كورنادو حيث يمتلك كل منهما الرصيد نفسه.



إيسايلا: كنا الأفضل ولم أشاهد إلا فريقاً واحداً

وجّه الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس التهنئة للاعبيه لتحقيقهم فوزاً مهماً على الفجيرة وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: حققنا فوزاً مهماً للغاية، خاصة بعد التأخر بهدف في الشوط الأول ولكن اللاعبين نجحوا في التعويض والفوز وهو ما يحسب لهم، خاصة على الصعيد التنظيمي.

وأضاف: افتقدنا التركيز في الحصة الأولى، لكننا كنا الأفضل من البداية وحتى النهاية ولم أشاهد إلا فريقنا فقط في المباراة باستثناء كرة الهدف الذي لم يكن في الحسبان، وعزا قلة الثقة إلى تبعات الخسارة الأخيرة من الوصل قبل أيام، لكنه شدد على أن اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم وحققوا انتصاراً مستحقاً وحصدوا ثلاث نقاط مهمة للغاية.



جوران: كالعادة الأخطاء سبب الخسارة

قال جوران مدرب الفجيرة أن فريقه فشل في استغلال التقدم على بني ياس في الشوط الأول، وعلى العكس نجح المنافس في العودة والتقدم من أخطاء فردية متكررة٫ وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: بني ياس كان الأفضل واستحق الفوز وعلينا التفكير فيما هو قادم وعلاج الأخطاء ونسيان هذه الخسارة، مؤكداً أن فريقه افتقد مجموعة من العناصر المهمة.