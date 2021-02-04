اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع «الكرواتي»

دبي (الاتحاد)

وقّع اتحاد الكرة اتفاقية تعاون مع نظيره الاتحاد الكرواتي بمقر الاتحاد بدبي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وذلك بهدف الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في جميع المجالات الفنية والإدارية والتحكيمية وغيرها، وللاستفادة من الإمكانيات والخبرة والسمعة التي يمتاز بها الاتحاد الكرواتي، في حضور آنت فوسميلوفيتش النائب الأول لرئيس الاتحاد الكرواتي، ودامير ميسكوفيتش نائب رئيس الاتحاد الكرواتي، وعلي حمد البدواوي وحميد أحمد الطاير عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشوؤن المالية والإدارية، وماريان كوستش الأمين العام للاتحاد الكرواتي، وزلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الاتحاد يسعى عبر هذه الاتفاقية إلى تعزيز علاقاته مع الاتحادات الوطنية الأوروبية والعالمية، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في جميع المجالات الفنية والإدارية والتحكيمية، وغيرها كذلك الاستفادة من جميع الإمكانيات والخبرة والسمعة التي يمتاز بها الاتحاد الكرواتي، وقال: نحن واثقون أن لدينا الكثير من الإمكانيات التي يمكن مشاركتها مع الاتحاد الكرواتي، والتطلع إلى المزيد من التطور لهذه العلاقات في المستقبل القريب.

بدوره، أبدى دامير ميسكوفيتش، سعادته بتوقيع الاتفاقية التي جاءت نتيجة لعمل دؤوب في تطوير العلاقات الثنائية على مدار سنة كاملة، تكللت بتوقيع اتفاقية التفاهم بين الاتحادين، مؤكداً أنها ستكون مفتاحاً رئيسياً لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات على المدى الطويل، وأثنى على الجهود التي يقوم بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي في ربط الاتحاد الإماراتي بعلاقات واتفاقيات، من شأنها نقل التطور الرياضي والإداري إلى مراحل أفضل في المستقبل.

وأهدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة قميص منتخبنا الوطني إلى أعضاء الاتحاد الكرواتي، وزلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي، كما تسلم قميص منتخب كرواتيا ودرعاً تذكارية.