اتحاد كلباء.. المهمة الأولى لـ «دياز» مع النصر

معتصم عبدالله (دبي)

أعلن عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس شركة النصر لكرة القدم «رسمياً»، التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز «61 عاماً» بعد لمدة عام ونصف، خلفاً للكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب الفريق السابق، على أن يتولى دياز مهامه رسمياً عقب مباراة «العميد» أمام ضيفه خورفكان اليوم في الجولة 15 لدوري الخليج العربي، حيث ستكون مباراته الرسمية الأولى مع النصر أمام ضيفه اتحاد كلباء في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، الثلاثاء المقبل ويعقبها مباراة الوصل بديربي بر دبي في دوري الخليج العربي يوم 14 فبراير الجاري.

وأكد أبو الشوارب خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد، أن التعاقد مع دياز جاء بعد دراسة وافية لعدد من الترشيحات، قبل أن يقع الاختيار على المدرب الأرجنتيني من واقع سجله الحافز بالألقاب والطموحات، معبراً عن أمله في أن يحقق «الأزرق» النتائج المرجوة مع المدرب الجديدة وجهازه الفني المساعد، الذي يضم أيضاً المدرب المساعد علي حسن، والذي جرى التعاقد معه مؤخراً.

وتقدم أبو الشوارب بالشكر للكرواتي كرونسلاف مدرب الفريق السابق على فترة عمله مع العميد، متمنياً للأخير التوفيق، والتعافي سريعاً من الوعكة الصحية التي ألمت به وحرمته من قيادة الفريق في آخر مبارياته أمام خورفكان الليلة.

من جانبه، عبر رامون دياز عن سعادته بالمهمة الجديدة مع النصر «العريق» والأولى في الإمارات، وقال: لكل مدرب فلسفة كروية وأعمل على ظهور نتائج العمل مع الفريق في أقرب فرصة ممكنة، وأضاف: هدفي الأول جعل الفريق قادراً على الأخذ بزمام المبادرة في كل المباريات، فمن يطمح إلى الألقاب، يتوجب عليه أن يمتلك شخصية وحضوراً قوياً، لافتاً إلى أن فلسفته التدريبية تقوم على الكرة الهجومية دون إهمال جماليات الأداء.

وقارن مدرب «العميد» الجديد بين مهمته المرتقبة وتجربته السابقة مع الهلال السعودي، قائلاً: حينما توليت تدريب الهلال كان الفريق غائباً عن الألقاب لسنوات طويلة ونجحنا في إعادة «الأزرق» إلى المنصات، والمؤكد أن الهدف هو الألقاب في كل الفرق الكبرى، وهو ما ينطبق على النصر.

وأكد دياز على التناغم الكبير لفريق عمله في الجهاز الفني، والذي يعمل معه لنحو 10 أعوام متواصلة، وأضاف: لدينا كفريق عمل طموح كبير وسنبدأ بصورة مباشرة بداية من المباراة المقبلة في الدوري، بعد أيام قليلة من مباراة اليوم، وهدفنا الأساسي بداية تعويض فارق النقاط مع المتصدر لترتيب الدوري.