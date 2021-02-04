الإمارات يتحدى مصفوت بحثاً عن صدارة «دوري الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

يبحث فريق الإمارات عن الصدارة المؤقتة لدوري الدرجة الأولى مساء غدٍ الجمعة، عندما يلتقي مصفوت في الخامسة والربع على استاد الإمارات، في افتتاح مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول، ويقام بنفس اليوم وبذات التوقيت مواجهتان، تجمع الأولى بين دبا الحصن مع مسافي، ويلتقي في الثانية الحمرية مع الذيد.

ويحتل «الصقور» وصافة الدوري برصيد 18 نقطة وعلى بعد نقطة عن البطائح المتصدر، وبفارق نقطة عن دبا والعروبة أصحاب المركزين الثالث والرابع، ويطمح الصقور في تخطي مصفوت للانقضاض على الصدارة مؤقتاً انتظاراً لمباريات يوم السبت.

ويحلم الإمارات بالفوز وأن تخدمه ظروف الجولة لإنهاء الدور الأول بطلاً لشتاء الأولى، فيما يسعى كذلك مصفوت لعرقلة الصقور وإضافة 3 نقاط جديدة يصل بها للنقطة 12، ويخطط الحمرية لمواصلة مطاردة فرق المقدمة من أجل الوصول للنقطة 17 والاقتراب أكثر من الصدارة، على أمل تعثر المنافسين.

وفي اللقاء الأخير لهذا اليوم، يسعى دبا الحصن للفوز بآخر لقاءات الدور الأول على مسافي، المتطور وكلاهما لديهما نفس الطموح، حيث يشتركان بنفس الرصيد وبمراكز متقاربة مع بعضهما البعض.