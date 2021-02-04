صالح إسماعيل: الغيابات واللعب المفتوح سبب سقطتي بني ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم والمشرف على فريق الكرة، أن صفقات «السماوي» في فترة الانتقالات الشتوية تمت برغبة من المدرب الروماني إيسايلا فقط، مؤكداً أن المدرب طلب لاعبين اثنين، الأول في وسط الملعب والثاني يجيد اللعب على الجناح، سواء الأيمن أو الأيسر.

وقال: الخيارات محدودة في اللاعبين المواطنين وعندما تم عرض صفقتي عامر عبد الرحمن وأحمد ربيع رحبنا بشدة، خاصة أنهما لاعبان متميزان، مشيراً إلى أن عامر من أفضل لاعبي الوسط في الدولة وينقصه فقط المشاركة والعودة للياقته البدنية، مؤكداً أنه يخشى على اللاعبين الحاليين بوسط الملعب من عودة عامر، فهو لاعب دولي ويمتلك خبرات كبيرة للغاية سوف تساعد الفريق بشكل جيد في المستقبل.

وأضاف: اللاعبون الصغار عندما سمعوا عن عودة عامر فرحوا للغاية والجميع داخل الفريق سعد وفرح، حيث يشكل اللاعب إضافة كبيرة للفريق مستقبلاً، مشدداً أنه يحتاج للصبر عليه قليلاً، وقال: انتظروا عبد الرحمن ولد بني ياس بصورته الأولى مع «السماوي» فهو ابن النادي وتربى به ومن المؤكد أنه سيعطيه بكل قوة في طريق النجاح.

وأكد أن أحمد ربيع سبق وأن انضم للفريق فترة معاراً من الجزيرة وظهر بشكل جيد، وسوف يعود للتألق أيضاً، لكن بعد اكتمال لياقته.

وأرجع المشرف على السماوي، أسباب خسارة الفريق في مباراتين متتاليتين بكأس الخليج العربي أمام اتحاد كلباء، وأمام الوصل بدوري الخليج العربي، إلى الغيابات الكثيرة وعدم انسجام العناصر البديلة حتى الآن، وكذلك تغيير طريقة اللعب خاصة في مباراة الوصل، حيث لعب بني ياس بطريقة مفتوحة، عكس الطريقة التي اعتاد عليها بالدفاع والاعتماد على المرتدات، التي يجيدها لاعبونا بسبب الأجنحة القوية والسريعة واستغلال بيدرو للعرضيات.

وأكد أن هذه الطريقة هي الأنسب للسماوي وحقق بها انتصارات عديدة، وكذلك على الصعيد الدفاعي، حيث إن الفريق هو الدفاع الأقوى في البطولة حتى الآن.